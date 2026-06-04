KO nadal liderem, ale PiS zmniejsza dystans. Najnowszy sondaż pokazuje zmiany wśród Polaków

Pracownia IBRiS przygotowała sondaż dla Polsat News, w którym zapytano badanych, na którą partię oddaliby teraz swój głos w wyborach parlamentarnych. Badanie przeprowadzono wśród 1000 osób od 29 maja do 2 czerwca. Zrealizowano je dzięki metodzie CATI.

Wyniki sondażu. Jaka partia ma teraz przewagę?

Jak wynika z badania, na Koalicję Obywatelską chce głosować 29,3 proc. badanych. Znacznie mniej, bo 23,7 proc. ankietowanych zadeklarowało, że oddałoby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Różnica między partiami wynosi 5,6 punktów procentowych. W badaniu z kwietnia różnica wyniosła 8,3 proc. – wtedy KO uzyskała 32,1 proc., a PiS 23,8 proc. poparcia.

Miejsce na podium zajęła też Konfederacja, którą wskazało 13,4 proc. respondentów. Kolejne miejsce zajęła Lewica, z wynikiem 8,1 proc. Zaraz za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która otrzymała 8,0 proc. głosów.

Za nimi znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,2 proc., następnie Partia Razem z 2,9 proc. i Polska 2050, którą wybrało 1,5 proc. badanych. 8,9 proc. respondentów było niezdecydowanych.

Badanie ujawniło również, że PiS ma największe poparcie wśród mieszkańców wsi i osób starszych, a KO wśród osób z wyższym wykształceniem oraz w środowisku kobiet.

Joński: „Efekt Czarnka działa”

Do wyników sondażu odniósł się na antenie Polsat News w programie „Graffiti” europoseł KO Dariusz Joński.

– Uważam, że efekt Czarnka działa, jeśli chodzi o PiS. My mamy ciężką robotę do zrobienia, ale zawsze jak się rządzi, to nigdy nie jest tak łatwo poprawiać sondaże – mówił polityk, nawiązując m.in. do wskazania przez PiS Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. – My będziemy chcieli na pewno te wybory wygrać. To jest nasz cel i mieć większość oczywiście z koalicjantami, z którymi będziemy rozmawiali – dodał.

Polityk ocenił także, że „mocna pozycja KO względem PiS-u” może wynikać m.in. przez zawetowanie przez Karola Nawrockiego unijnego programu SAFE. Joński zwrócił też uwagę, że kluczowy w wygraniu nadchodzących wyborów parlamentarnych jest dialog z młodszymi wyborcami.

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