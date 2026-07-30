Spiَęcie Czarnka z reporterem Republiki. Poszło o jedno słowo

Do nietypowej wymiany zdań doszło na sejmowym korytarzu. Reporter TV Republika zapytał Przemysława Czarnka o słowa Mateusza Morawieckiego, według którego politycy PiS przeciągają polityczny „rozwód” z jego środowiskiem.

Dziennikarz, przedstawiając stanowisko drugiej strony konfliktu, mówił o „Morawieckim i jego ludziach”. Kandydat PiS na premiera natychmiast przerwał rozmówcy.

Czarnek upomniał reportera TV Republika

– Pan premier Morawiecki. To był premier przez sześć lat bardzo dobrego rządu w Polsce, więc proszę o trochę kultury – powiedział Przemysław Czarnek.

Reporter próbował następnie dowiedzieć się, czy podział pomiędzy PiS a środowiskiem byłego premiera przebiega w zgodzie. Czarnek nie odpowiedział bezpośrednio. Stwierdził, że zajmuje się sprawami wskazywanymi przez Polaków, i przywołał temat najmu krótkoterminowego.

Polityk przekonywał, że presja wywierana w tej sprawie doprowadziła do reakcji rządu Donalda Tuska. W ten sposób zakończył rozmowę o konflikcie z byłym premierem.

Zmiana tonu wobec Mateusza Morawieckiego

Uwaga skierowana do reportera TV Republika zwraca uwagę ze względu na wcześniejsze ostre wypowiedzi Czarnka. Jeszcze kilka dni wcześniej polityk określał stronników Morawieckiego mianem „rozłamowców” i obarczał ich odpowiedzialnością za kryzys w PiS.

W środę zwolennicy byłego premiera ogłosili powstanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Na jego czele stanął Mateusz Morawiecki, a w skład nowej formacji parlamentarnej weszło 40 posłów i jeden senator.

Wcześniej Komitet Polityczny PiS nie zdecydował się na natychmiastowe wykluczenie polityków Rozwoju Plus z partii. Ich sprawy przekazano rzecznikowi dyscyplinarnemu Karolowi Karskiemu, który może zastosować kary od upomnienia i nagany po usunięcie z ugrupowania.

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