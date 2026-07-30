Nawrocki skierował ustawę do TK. „Zawiera poważne błędy legislacyjne”

W czwartek 30 lipca Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw, a jednocześnie zapowiedział, że jedną z nich skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent złożył podpis pod:

Ustawą z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (numer druku sejmowego 1941);

Ustawą z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (numer druku sejmowego 2289);

Ustawą z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych (numer druku sejmowego 2597);

Ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (numer druku sejmowego 2668);

Ustawą z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (numer druku sejmowego 2696). Ustawa zostanie skierowana do TK.

Nawrocki podpisał pięć ustaw. Jedną skierował do TK

Jak czytamy na stronie prezydenta, Karol Nawrocki podjął decyzję o popisaniu ostatniej z wymienionych ustaw „ze względu na wartości wynikające z art. 33 Konstytucji RP, gwarantujące równość kobiet i mężczyzn”. Wskazano, że argumentem za podpisaniem ustawy jest także dążenie do ograniczania niesprawiedliwości na rynku pracy, z którymi spotykają się kobiety.

„Jednocześnie Prezydent uznał, że ustawa zawiera poważne błędy legislacyjne, dlatego skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie przepisy mogą naruszać wolność działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności. Mogą także osłabić konkurencyjność przedsiębiorstw” – podano.

Czytaj też:

Nawrocki chce referendum. Tak odpowiedzieliby Polacy. Sondaż dla „Wprost” Czytaj też:

Burza po ruchu MEN. Kancelaria Nawrockiego interweniuje