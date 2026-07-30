Cenckiewicz wraca do współpracy z Rachoniem. Na Nawrockim zarobił mniej niż na Tusku

Sławomir Cenckiewicz musiał zrezygnować z udziałów w spółce Transatlantic Foundation, kiedy w sierpniu ubiegłego roku zostawał Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie. Teraz powraca jednak do współpracy z Michałem Rachoniem i znów obaj będą mieli po 50 proc. udziałów w tym dochodowym biznesie.

Cenckiewicz i Rachoń wrócili do współpracy

W kwietniu Cenckiewicz zrezygnował z kierowania BBN i na antenie TV Republika zapowiadał kolejną książkę. „Reset” miał pisać razem z Michałem Rachoniem i redaktorem naczelnym portalu Niezalezna.pl Grzegorzem Wierzchołowskim. W połowie czerwca znów został udziałowcem Transatlantic Foundation, odkupując połowę spółki od Małgorzaty Maj.

Portal Wirtualne Media zwrócił uwagę na zyski, jakie Cenckiewicz osiągał razem z Rachoniem. Od maja do grudnia 2024 roku Transatlantic Foundation miała 7,06 mln zł przychodów przy 1,69 mln zł kosztów operacyjnych, co przełożyło się na zarobek w wysokości 4,89 mln zł. 6,21 mln zł po stronie wpływów zapewniła tutaj sprzedaż książki „Zgoda”, czyli ostrej krytyki relacji z Rosją za rządów PO-PSL. Książkę w tamtym czasie mocno promowano w Telewizji Republika.

Spółka wypłaciła Cennckiewiczowi i Rachoniowi po 1,5 mln zł dywidendy w trzech równych transzach. 1,89 mln przeznaczono na kapitał zapasowy. Sprawozdanie z roku 2025 nie było już tak dobre. Spółka osiągnęła 3,16 mln zł przychodów. Wpływy z opracowania, przygotowania i produkcji programów wzrosły z 854 tys. do 1,38 mln zł. Spadły jednak przychody ze sprzedaży książek – z 6,21 do 1,79 mln zł.

Książka Nawrockiego nie powtórzyła sukcesu „Zgody”

Wciąż sprzedawała się „Zgoda”, ale słabiej wypadała książka Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej „Polska silna historią”. Spółka nie podaje w sprawozdaniach wyników konkretnych tytułów. Wiemy natomiast, że w 2025 roku działalność Transatlantic Foundation kosztowała 1,84 mln zł. Spadła za to wartość sprzedanych towarów z 859,2 do 323,2 tys. zł. Wydatki na usługi obce poszły za to w górę z 714,7 tys. do 1,22 mln zł, a na wynagrodzenia – z 1,1 do 101 tys. zł.

Zysk zmalał z 5,37 do 1,33 mln zł, netto było to więc tylko 889,4 tys. zł w porównaniu z wcześniejszymi 4,89 mln zł. Cenckiewicz i Rachoń zdecydowali, że ubiegłoroczny zysk netto przeznaczą na kapitał zapasowy spółki. Jej kapitały własne wynosiły więc 2,78 mln zł.

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