Fundacja Republiki już nie wspiera „niezależnych mediów”. Przestała też pomagać dziennikarzom

Fundacja Republika ujawniła sprawozdanie finansowe za 2025 r. Szczegóły ujawniły Wirtualne Media. Wpływy wyniosły 682,2 tys. zł, wobec 5,2 mln we wcześniejszym roku obrotowym. Zmniejszyły się koszty działalności, z 3,9 mln do 492,3 tys. Fundacja przestała „wspierać niezależne media” oraz dziennikarzy i inne osoby tworzące media. Wcześniej przekazała na ten cel odpowiednio 410,4 tys. zł oraz 10,2 tys. zł.

O 350 tys. zł zmalały również wydatki na „podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Zmniejszono też środki na „udzielenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojeniowych i wojen w kraju i za granicą” z trzech mln na 164,9 tys. zł. Wzrosły za to koszty przeznaczane na działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, o 91 tys. zł.

Fundacja Republiki i jej wyniki finansowe. Skurczyły się przychody i zysk

W minionym roku kwotą 12,4 tys. zł zdecydowano się wesprzeć działalność wspomagającą rozwój lokalnych wspólnot i społeczności lokalnych, czego nie było wcześniej. Doszło również do zmiany pozostały kosztów związanych z nieodpłatną działalnością statutową – z 10,7 tys. do 114 tys. Jednocześnie wzrosły koszty ogólne zarządu fundacji z 40,7 tys. zł do 111,5 tys. zł.

Zysk z działalności statutowej zmniejszył się z niecałych 1,3 mln zł do prawie 189,9 tys. zł. Z kolei w przypadku zysku z działalności operacyjnej nastąpił spadek z 1,2 mln do 83,3 tys. zł. Na koniec 2025 r. fundacja miała 366,8 tys. zł wolnych środków wobec 1,26 mln zł rok wcześniej. Prezesem zarządu Fundacji Republika jest Jan Rachoń. Jest jedynym członkiem zarządu. Radę Fundacji tworzą z kolei Tomasz Sakiewicz oraz Piotr Lisiewicz.

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