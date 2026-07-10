Nie żyje Maja Gadowska. Poruszający wpis Cancer Fighters

Na profilu Cancer Fighters w mediach społecznościowych pojawił się smutny wpis. Poinformowano w nim o śmierci jednej z podopiecznych fundacji – Mai Gadowskiej. „MAJKO…. Odeszła od nas wspaniała Maja Gadowska. Dziękujemy Ci za uśmiech, którym poruszyłaś tysiące serc. Za siłę, którą dawałaś innym, i dobro, które po sobie zostawiłaś. Będzie nam Ciebie ogromnie brakować. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach” – czytamy we wpisie na Instagramie. Dziewczynka chorowała nowotwór złośliwy kości.

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Nie żyje Maja Gadowska. „Cudowna, pogodna i pełna uśmiechu dziewczynka”

Również na stronie internetowej fundacji pojawił się krótki komunikat. „Maja pozostanie w naszej pamięci jako cudowna, pogodna i pełna uśmiechu dziewczynka, której obecność miała w sobie coś wyjątkowego. Dziś żegnamy Maję z ogromnym bólem i smutkiem. Pozostawiła po sobie wiele pięknych wspomnień, chwil pełnych radości i dobra, które na zawsze pozostaną w naszych sercach” – czytamy.

W dalszej części wpisu złożono rodzinie Mai najszczersze wyrazy współczucia. „Niech wspomnienia wspólnie spędzonych chwil, jej uśmiech i dobro, które pozostawiła po sobie, staną się źródłem siły w tych niewyobrażalnie trudnych dniach. Maja na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci” – zakończono wpis.

Maja nagrała piosenkę z Łatwogangiem. „Wszystkie marzenia”

Jak przypomina rmf24.pl, zaledwie kilka tygodni temu dziewczynka na oddziale szpitalnym spotkała się z Łatwogangiem. Z influencerem, który zorganizował rekordowego streama na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters, nagrała utwór „Wszystkie Marzenia”. Łatwogang zapowiedział też, że przebiegnie 24 maratony w 24 dni z rzędu pod warunkiem, że profil Mai zdobędzie milion obserwacji na TikToku. Dziewczynka marzyła o tym, aby zostać influencerką.