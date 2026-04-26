Zbiórka Łatwoganga zjednoczyła a przy okazji podzieliła Polaków

Influencer na swojej transmisji zebrał ponad 212 mln złotych dla dzieci z Fundacji Cancer Fighters. To bez wątpienia największa zbiórka pieniędzy w polskim internecie podczas trwającego streamu ma YouTube.

Od 500 tysięcy do 212 milionów

Początkowy cel zbiórki wydawał się ambitny – 500 tysięcy złotych. Nikt nie spodziewał się, że ta kwota zostanie osiągnięta w mgnieniu oka, a finałowa suma wielokrotnie przebije najśmielsze oczekiwania.

Mechanizm akcji jest prosty, a zarazem ekstremalny: Łatwogang przez 9 dni bez przerwy słucha jednej piosenki. Utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, stał się hymnem walki o życie dzieci chorych na nowotwory.

Kim jest Łatwogang?

Patryk Garkowski to obecnie jeden z najpotężniejszych głosów młodego pokolenia w sieci. Jego zasięgi budzą podziw:

TikTok: 2,6 mln obserwujących

Instagram: 1 mln obserwujących

YouTube: 640 tys. subskrybentów

Wielki finał dziewięciodniowego maratonu zaplanowano na niedzielę na 17:00. Termin ten został przedłużony o 3 godziny. Zamknięcie streamu nastąpiło o godzinie 20:00, ale wpłat nadal można dokonywać.

Celebryci golą głowy

Podczas transmisji zapoczątkowany został trend golenia głów na znak łączenia się z osobami chorymi na raka. Gwiazdy, które ogoliły głowę to m.in.: Julia „Maffashion” Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Michał Pol, Katarzyna Paciorek, Bedoes 2115, Maciej Kurzajewski, Aleksandra Domańska, Blanka Lipińska.

Szczytny cel, ale szpilkę można wbić

Polacy potrafią się zjednoczyć. Potrafią również z tym zjednoczeniu wbijać sobie szpilki. X pęka w szwach od wpisów, którzy komentują osiągnięcie Łatwoganga.

– Stream Łatwogangu zebrał już ponad 70 mln zł czyli tyle ile Jacek Sasin zmarnował w czasie wyborów kopertowych – napisał na X Karol Kołodziejczak.

– Wyjątkowo podli i głupi ludzie – świetną akcję #cancerfighters chcą wykorzystać do brudnej polityki. Najpierw Donald Tusk okłamał Polaków, obiecując 3 mld na onkologię zamiast na TVP i m.in. dzięki temu wygrał wybory. A teraz jego kelnerzy z Konfederacji wykorzystują tę akcję do prowadzenia protuskowej polityki, m.in. atakując mnie i PiS. Nie przywłaszczyłem żadnych „70 mln” – realizowałem konstytucyjny obowiązek organizacji wyborów w czasie pandemii – tłumaczył się na X Jacek Sasin.

– Można zebrać ponad 150 baniek bez robienia z siebie klauna, angażowania aparatu państwa, pchania się do polityki, pozywania ludzi za komentarze i wyzywania ludzi na Woodstockach? Można. – napisał na X Konrad Berkowicz.

Kto wpłacił najwięcej na walkę z rakiem

Największych wpłat dokonali:

WK Dzik: 5 mln zł

Tymbark: 2 510 122,68 zł

Budimex: 3 000 000 zł

Dobro wraca zen.com: 2 222 232,67 mln zł

Kuchnia Vikinga: 1,8 mln zł

Vezzi.pl: 1,4 mln zł

Wydawnictwo Niezwykłe: 1,3 mln zł

Wizi: 1,1 mln zł

Bedoes 2115: 1 mln zł

NEBOA: 1 mln zł

XTB: 1 mln zł

Eveline Cosmetics: 1 mln zł

OnlyBio & Stars Space: 610 tys. zł

Savicki Biżuteria: 555,6 tys. zł

Allegro: 550,1 tys. zł

Ewa Chodakowska&BeBio Cosmetiqs: 520 tys. zł

WK Dzik: 300 tys. zł

InPost: 300 tys. zł

47: 228 tys. zł

Sobel: 222 tys. zł

EKIPA: 201 tys. zł

4F: 200 tys. zł

Dawid Podsiadło: 200 tys. zł

ALLDEYNN&SFD: 150 tys. zł

mati gibbs + DH: 150 tys. zł

W ostatniej chwili, firma WK DZIK wpłaciła 5 milionów złotych. Do momentu publikacji artykułu, zebrano ponad 212 milionów złotych.

Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters