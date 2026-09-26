Jej program ma ponad 326 tys. widzów, ale to koniec. Magdalena Ogórek odchodzi ze stacji

O planowanym zakończeniu współpracy poinformowały Wirtualne Media, powołując się na dwa niezależne źródła. Z ustaleń portalu wynika, że inicjatywa wyszła od Ogórek, a wiadomość zaskoczyła jej współpracowników. Stacja nie odpowiedziała na pytania portalu, a prezenterka nie udzieliła konkretnego komentarza. Nie podano powodów decyzji.

Magdalena Ogórek odchodzi z wPolsce24? Stacja miała być zaskoczona

Anonimowy dziennikarz wPolsce24 ocenił w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że rozstanie będzie dla stacji dotkliwe wizerunkowo. Wskazał na oglądalność niedzielnego programu prowadzonego przez Ogórek.

– Dla wPolsce24 decyzja Magdy jest szokiem. Nikt się jej nie spodziewał. Jej odejście jest wizerunkowym tąpnięciem. A to z powodu oglądalności programu o 21:00 ("Studio Magdaleny Ogórek" – red.) – powiedział rozmówca portalu.

„Studio Magdaleny Ogórek” z rekordową widownią

Prezenterka nadal pojawia się na antenie. Współprowadzi wieczorną „Politykę na deser” i prowadzi emitowane w niedziele o godz. 21 „Studio Magdaleny Ogórek”. Według danych przytoczonych przez Wirtualne Media ten drugi format jest najpopularniejszym programem wPolsce24. W sierpniu oglądało go średnio ponad 326 tys. osób.

Ogórek jest związana z kanałem od jego startu we wrześniu 2024 roku. Początkowo prowadziła „Poranek” z Rafałem Porzezińskim. Później pojawiała się także w programach „Minęła 20:05”, „Rozmowa polityczna” i „Teoria spiskowa?”.

Gdzie wcześniej pracowała Magdalena Ogórek?

Przed przejściem do wPolsce24 Magdalena Ogórek przez ponad siedem lat pracowała w Telewizji Polskiej. W TVP prowadziła m.in. „W tyle wizji”, „Studio Polska” i „W kontrze”. Odeszła pod koniec 2023 roku, po zmianie władz telewizji. Wcześniej była związana również z Polskim Radiem, Radiem Szczecin i TVN24. W 2015 roku kandydowała na urząd prezydenta z poparciem SLD. Dalsze plany zawodowe prezenterki nie są znane.

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