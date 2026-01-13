Kłótnia na antenie, Ogórek nie wytrzymała. „Pan śmie do mnie powiedzieć coś takiego!”

W niedzielę (11 stycznia), w programie „Studio Magdaleny Ogórek”, doszło do kłótni, która wywiązała się pomiędzy redaktor prowadzącą a Michałem Suchorą.

Dziennikarka rozmawiała tego wieczoru ze swoimi gośćmi m.in. o polityce klimatycznej i kosztach, jakie państwa muszą ponosić przy jej wdrażaniu. Przedstawiciel Zielonych – szef ugrupowania – stwierdził, że optuje za tym, by woda była dostępna za darmo dla wszystkich – bez wyjątku. Ale do pewnego limitu.

Ogórek postanowiła zapytać Suchorę, co w sytuacji, gdy zostanie on przekroczony. Polityk odpowiedział, że nadwyżka powinna zostać pokryta z kieszeni danego obywatela. – To wtedy pani dopłaca – wskazał. Prowadząca odparła zaś, że w takim razie „będzie dopłacać”, po czym jednak dodała: – Z czego? Jak nie mam? – padło. Niedługo później doszło do ostrej wymiany zdań, a atmosfera w studiu zgęstniała.

Magdalena Ogórek nie wytrzymała. „Jest pan obrzydliwy”

– Jak pani nie ma? Pani? – skwitował wymownym tonem. Zdaniem serwisu wiadomosci.dziennik.pl miał on na myśli czasy, gdy dziennikarka pracowała w publicznej Telewizji Polskiej, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość (koalicja Zjednoczonej Prawicy) i jej ówczesne zarobki.

– Bez takich wycieczek – odparła. Stwierdziła też, że to, co zrobił, było „obrzydliwe”. – Muszę się do tego odnieść – zapowiedziała, co zresztą po chwili zrobiła. Ujawniła, że żyje z jednej pensji (z pracy w Telewizji wPolsce24) razem z córką. Powiedziała na antenie, że nie otrzymuje na swoje dziecko alimentów, ponieważ jej były mąż jest ciężko chory.

– Pomagam mu finansowo i się nim opiekuję. I pan śmie do mnie powiedzieć coś takiego! – rzuciła. Na tym jednak nie poprzestała. – Jest pan obrzydliwy i więcej nie mam nic do powiedzenia – zakończyła.

