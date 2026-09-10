Nawrocka zaskoczyła słowami o in vitro. „Chciałabym, żeby każda kobieta...”

Marta Nawrocka nie pozostawiła wątpliwości w sprawie in vitro. Pierwsza dama w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim jasno opowiedziała się za możliwością korzystania z tej metody.

Marta Nawrocka o in vitro. Jasna deklaracja

– Ja uważam, że nie można odebrać drugiej osobie tego szczęścia posiadania dziecka, jeżeli nie może kobieta zajść w sposób naturalny. Ja jestem tą szczęściarą i mam trójkę dzieci, które urodziłam naturalnie, zaszłam w ciążę naturalnie i nie chciałabym ograniczać drugiemu człowiekowi posiadania dzieci i uważam, że jak ktoś chce skorzystać z tego programu, to jak najbardziej niech korzysta – mówiła żona prezydenta.

Pierwsza dama zwróciła przy tym uwagę na problemy demograficzne Polski. Jej zdaniem państwo powinno przede wszystkim wspierać kobiety, które chcą zostać matkami. – Mamy problem demograficzny w Polsce i chciałabym, żeby każda mama, każda kobieta, która chce zostać mamą była szczęśliwa i została nią. Jeżeli to jest sposób in vitro, to tak – podkreśliła.

Marta Nawrocka zdradziła, co myśli o aborcji

W dalszej części rozmowy Bogdan Rymanowski zapytał również Martę Nawrocką o aborcję. Pierwsza dama zaznaczyła, że opowiada się za ochroną życia. – Jestem osobą wierzącą, ja jestem mamą, która bardzo szybko została mamą – miałam 17 lat i przede wszystkim jestem za życiem. Jestem przeciwko aborcji i nie życzę żadnej kobiecie, aby stanęła przed takim wyborem i myślę, że tutaj rola państwa jest taka, aby wspierać te kobiety w trudnych sytuacjach, które urodziły dzieci z niepełnosprawnościami – powiedziała.

Żona Karola Nawrockiego przekonywała, że podczas spotkań z kobietami nie spotykała się z oczekiwaniem zmian w prawie aborcyjnym. – Spotkałam naprawdę setki kobiet i żadna kobieta nie poruszała tematu aborcji. Dla kobiet w Polsce inne tematy są ważne – stwierdziła.

Związki partnerskie. Deklaracja Marty Nawrockiej

W rozmowie pojawił się także temat małżeństw osób tej samej płci. Marta Nawrocka zaznaczyła, że „ona i mąż nie chcą ingerować w czyjeś życie prywatne, ale ich stanowisko w sprawie definicji małżeństwa pozostaje niezmienne”.

– Ani ja, ani prezydent nie zabrania szczęścia do miłości drugiemu człowiekowi, ale jednak małżeństwo w Polsce to kobieta i mężczyzna – powiedziała pierwsza dama.

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