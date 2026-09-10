Występ Skolima wywołał burzę. Marta Nawrocka tłumaczy: „Pociąga młodych”

Pod koniec sierpnia Karol Nawrocki zorganizował w Juracie spotkanie młodych w wieku 18-26 lat pod hasłem „Przyszłość.pl”. – Będzie to wielkie spotkanie młodzieży, powiedziałbym: formacyjne. Będą panele dyskusyjne z udziałem naprawdę ciekawych, wybitnych intelektualistów będą dotykały takich tematów, jak: komu potrzebna jest Polska, kto jest potrzebny Polsce – zachęcał prezydent.

Burza wokół Skolima na imprezie Karola Nawrockiego

Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. Kubańczyk oraz Skolim. Szczególnie obecność drugiego z muzyków wywołała burzliwą dyskusję. Krytycy zwracali uwagę przede wszystkim na seksualne aluzje i wulgarne fragmenty niektórych utworów króla latino.

Anna i Adam Weberowie, twórcy aplikacji Pomelody, apelowali o odwołanie koncertu. „Łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, na których młodzi ludzie, a czasem nawet kilkuletnie dzieci, śpiewają teksty piosenek takie jak »rozkładam nogi twoje i biorę to co moje«” – podkreślali.

W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta zapewniła, że zdaje sobie sprawę, że są „pewne kontrowersyjne teksty, ale takich wulgarnych treści podczas występów w Juracie ma nie być a piosenki będą dopasowane do odbiorców”. – Nie sądzę, aby dochodziło tam do jakichś gorszących scen, raczej to ma być zabawa. Poetyka artystów często jest zupełnie inna niż wrażliwość moja – stwierdził Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Marta Nawrocka o Skolimie. Zaskakujące słowa

Głos w sprawie postanowiła zabrać Marta Nawrocka. Pierwsza dama w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreśliła, że „młodzież, która była zaproszona do Juraty, to była dorosła młodzież”. – To nie były dzieci. Wiem, że też Skolim śpiewał takie utwory, które nie miały ani wulgaryzmów, ani podtekstów seksualnych. Jest to młody artysta latino disco, który pociąga młodych – podkreśliła żona prezydenta.

– W Juracie byli też inni artyści, np. bracia Lee z Korei grali na fortepianie. Ja nie słucham akurat tego typu muzyki jaką gra Skolim, ale wiem, że wpada na pewno w ucho – dodała.

Początkowo Kancelaria Prezydenta podawała, że muzycy zagrają za symboliczne wynagrodzenie. Ostatecznie jednak wszystkie występy miały się odbyć za darmo. – Artyści nie otrzymali honorariów za występy – zapewnił rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

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