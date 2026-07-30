Rewolucja w polskich szkołach. Prezydent Nawrocki podpisał przełomową ustawę

W czwartek 30 lipca prezydent Nawrocki złożył podpis pod 5 ustawami, a jedną odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Wśród zatwierdzonych przez niego przepisów znalazła się nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach – również podczas przerw. Zakaz zdąży wejść w życie jeszcze w tym roku, od 1 września.

Koniec z telefonami komórkowymi w szkołach

Podpisana nowelizacja przewiduje, uczniowie podstawowych szkół publicznych i niepublicznych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Zakaz obejmie lekcje, przerwy oraz inne zajęcia, które odbywają się w placówce. Rozciągnięty będzie także na zajęcia edukacyjne, organizowane poza szkołą. Mowa tu np. o lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych na zewnętrznych obiektach sportowych.

Telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne nie będą dozwolone u dzieci także na terenie przedszkola, szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny czy innej formy wychowania przedszkolnego, w związku z realizacją zajęć nauczania, wychowania i opieki, a także podczas zajęć organizowanych poza terenem tych placówek.

Wyjątki od zakazu smartfonów w szkole i przedszkolu

Przewidziano jednak wyjątki. Będą to sytuacje, w których nauczyciel zadecyduje, że urządzenia takie będą potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Uczniowie będą mogli też korzystać z urządzeń elektronicznych za zgodą dyrektora, ale tylko w przypadkach uzasadnionych chorobą, niepełnosprawnością lub innymi szczególnymi potrzebami wymagającymi korzystania ze sprzętu specjalistycznego lub aplikacji mobilnej służącej monitorowaniu stanu zdrowia. W tej samej sytuacji znajdą się dzieci z przedszkola.

Czytaj też:

Zakaz smartfonów coraz bliżej. Dyrektor mówi o pierwszych efektach Czytaj też:

Burza po ruchu MEN. Kancelaria Nawrockiego interweniuje