Burza wokół krzyży w szkołach. Nowacka ujawniła stanowisko MEN

W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską z 17 czerwca w sprawie poszanowania dla symboli religijnych w szkołach Barbara Nowacka odniosła się do obecności krzyży w szkołach.

MEN zabrało głos ws. krzyży w szkołach

Barbara Nowacka podkreśliła w swojej odpowiedzi, że MEN „podziela pogląd, że szkoła publiczna powinna być miejscem wzajemnego szacunku, dialogu oraz poszanowania godności każdego człowieka, niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu czy przekonań”.

Jednocześnie wyjaśniła, że „obowiązujące przepisy prawa nie wymagają wydawania przez Ministra Edukacji dodatkowych wytycznych dotyczących obecności symboli religijnych w szkołach publicznych”. Tej kwestii dotyczy bowiem par. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Zakłada on, że w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

Nowacka podkreśliła również, że MEN nie ma kompetencji do tego, by wydawać wytyczne dotyczące umieszczania symboli religijnych w szkołach.

Afera w Kielnie ws. “krzyża”

Przypomnijmy, interpelacja miała związek z wydarzeniami, do których doszło w zeszłym roku w jednej ze szkół w Kielnie. Wówczas sporo emocji wywołało wrzucenie do kosza przedmiotu przypominającego krzyż przez nauczycielkę. Jak później tłumaczyła, miał to być fragment przebrania na Halloween.

W maju tego roku zakończyło się postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie – zostało ono umorzone. Jednak cały czas trwa postępowanie prokuratorskie, które dotyczy „podejrzenia obrazy uczuć religijnych uczniów szkoły poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej”. Nikomu nie przedstawiono jednak zarzutów.

Czytaj też:

Co wydarzyło się w szkole w Kielnie? Nauczycielka: „Zrobił się cyrk i wojna” Czytaj też:

Koszmar nauczycielki z Kielna dobiegł końca. Decyzja w sprawie „krzyża”