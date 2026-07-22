Po powrocie do szkoły uczniów czeka rewolucja. Tak wynika z zapowiedzi MEN

Tegoroczni pierwszoklasiści będą uczyć się na innych zasadach niż wcześniejsze roczniki. W ramach głośnego programu „Reforma26. Kompas Jutra” Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza rewolucję w podejściu do nauki.

Pierwszoklasiści na nowych zasadach. Inne podejście do edukacji

Urzędnicy chcą, by polska szkoła odchodziła od wygłaszania przez dzieci gotowych odpowiedzi. Zamiast tego uczniowie mają częściej zadawać pytania, eksperymentować, samodzielnie dochodzić do rozwiązań, a także „doświadczać”. Pod tym ostatnim hasłem kryje się szereg nowości.

Jak wynika z rozporządzenia ministra edukacji, każdy uczeń przynajmniej cztery razy w roku weźmie udział w klasowych lub szkolnych rozgrywkach z wykorzystaniem gier planszowych, kościanych albo karcianych. Ma to rozwijać u dzieci logiczne i strategiczne myślenie.

Przynajmniej raz w roku uczeń sam wybierze książkę, przeczyta ją i zaprezentuje. Docelowo miałby przeczytać w całości nie mniej niż cztery książki. W klasach I-III przewidziany jest też udział w projektach z zagadnień przedsiębiorczości, środowiska, zdrowia, programowania i problemów społecznych.

Czego szkoła chce uczyć dzieci?

Dzieci mają też poznawać podstawy zarządzania pieniędzmi, odróżniać potrzeby od zachcianek, planować proste zakupy i uczyć się oszczędzania. Przewidziano lekcje bezpiecznego korzystania z technologii i zajęcia ze sprawdzania poprawności informacji pochodzących z różnych źródeł, także tych dostarczanych przez sztuczną inteligencję.

Duży nacisk położony będzie na zajęcia ruchowe. Każdego dnia uczniowie mają być nakłaniani do krótkich ćwiczeń i zabaw, także między zajęciami. Oczywiście cały czas kluczowe będzie nauczanie czytania, pisania i liczenia. Sposób dojścia do tych umiejętności ma być jednak nieco inny, nawiązujący do codziennych sytuacji, oparty na doświadczeniach i rozmowach.

Podstawa programowa w ramowym planie nauczania przewiduje 21 godzin edukacji wczesnoszkolnej w tygodniu, czyli o jedną więcej niż do tej pory. Starsze roczniki pozostaną jednak przy poprzednich ustaleniach. Wprowadzana stopniowo nowa podstawa programowa klasę II obejmie dopiero od września 2027 roku, a trzecią od 2028 roku. Oznacza to, że zmiany nie obejmą obecnych uczniów drugiej klasy.

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