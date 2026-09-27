Wakacje podzielone tak samo jak ferie? MEN podało terminy na 2027 rok

MEN wydało oficjalne stanowisko w sprawie kalendarza na 2027 rok, obejmującego także przyszłe wakacje. Resort odniósł się również do pomysłu podzielenia wakacji w taki sposób, by zmniejszyć tłok i przedłużyć sezon turystyczny. Taki postulat zgłosił poseł Piotr Uruski z PiS.

Wakacje jak ferie? MEN skomentowało pomysł kilku terminów

W interpelacji nr 18944 z 29 lipca polityk argumentował, że wspólny termin wakacji powoduje kumulację ruchu turystycznego w krótkim okresie. To z kolei prowadzi do obciążenia dróg oraz infrastruktury turystycznej, a popyt na noclegi skupia się w szczycie sezonu. Jako wzór polityk wskazał tutaj Niemcy, gdzie wakacje nie zaczynają się jednocześnie we wszystkich landach.

Odpowiedź MEN na pomysł podzielonych wakacji

Wiceminister Katarzyna Lubnauer w odpowiedzi na interpelację z 17 sierpnia stwierdzała, że resort edukacji nie planuje zmiany obecnego sposobu organizacji ferii letnich czy wprowadzenia różnych terminów wakacji dla innych województw.

Argumenty MEN przeciwko podzielonym wakacjom

Pozostajemy więc przy oficjalnym kalendarzu roku szkolnego 2026/2027. Zapisano w nim, że 25 czerwca 2027 r oku następuje zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Następnie 26 czerwca mamy początek wakacji, a 31 sierpnia przypada ostatni dzień ferii letnich.

MEN podało trzy główne argumenty przeciwko zmianom. Zwrócono uwagę na egzaminy ósmoklasity i matury, które odbywają się w jednym terminie w całym kraju. Różne daty końca roku szkolnego miałyby uniemożliwić takie rozwiązanie. Wspomniano o urlopach nauczycieli, związanych z harmonogramem prac administracyjnych w szkołach. Przekonywano też, że rodziny mieszkające przy granicach województw, których dzieci uczą się w innym regionie, mieliby problemy z terminami wakacji.

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