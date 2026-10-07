Nawrocki nie zapomniał o treningu na Filipinach. Zmierzył się z legendą boksu

Prezydent Karol Nawrocki w trakcie wizyty na Filipinach wziął udział w treningu bokserskim z Mannym Pacquiao. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych pięściarzy na świecie. Nagranie ze wspólnego treningu pojawiło się w środę na platformie X. Informację o spotkaniu polskiego prezydenta z filipińską legendą boksu Polska Agencja Prasowa potwierdziła w Kancelarii Prezydenta RP.

Karol Nawrocki kontra Manny Pacquaio. Trening z mistrzem boksu na Filipinach

Wizyta Nawrockiego zyskała w ten sposób sportowy akcent. Jego partnerem treningowym był zawodnik znany zarówno z mistrzowskich pojedynków, jak i działalności politycznej. Pacquiao przez lata zasiadał w senacie, a później sam ubiegał się o prezydenturę Filipin.

Filipińczyk zapisał się w historii jako jedyny pięściarz, który zdobywał tytuły mistrza świata w ośmiu różnych kategoriach wagowych. To właśnie ten rekord wyróżnia go nawet na tle innych wielkich nazwisk światowego boksu. W jego dorobku są mistrzostwa m.in. w wadze muszej, junior piórkowej, junior lekkiej, lekkiej, półśredniej i lekkośredniej. Sukcesy odnosił więc w kolejnych kategoriach, a jego kariera obejmowała wiele lat rywalizacji na najwyższym poziomie.

W 2021 roku Pacquiao ogłosił zakończenie kariery sportowej. Nie był to jednak jego ostateczny rozbrat z ringiem. Po kilku latach zdecydował się wrócić do boksu.

Z ringu do polityki i z powrotem. Droga Pacquiao to wzloty i upadki

Partner treningowy Nawrockiego w latach 2016–2022 był senatorem Filipin. Podczas kadencji wspierał m.in. bezpłatną edukację. Opowiadał się również za przywróceniem kary śmierci. Następnie ubiegał się o urząd prezydenta swojego kraju, ale nie wygrał wyborów. W 2025 roku próbował ponownie dostać się do senatu. Także ta próba zakończyła się niepowodzeniem.

Po porażce wyborczej ogłosił zakończenie kariery politycznej i powrócił do boksu. Wspólny trening z Karolem Nawrockim był więc spotkaniem polskiego prezydenta ze sportowcem, który ma za sobą zarówno wyjątkowe osiągnięcia w ringu, jak i doświadczenie w krajowej polityce. W tej drugiej materii pozostał jednak niespełniony.

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