Berek wytłumaczył Nawrockiemu przepisy. Postawił poważny zarzut

Sędzia Maciej Berek, w reakcji na bierność ze strony prezydenta Karola Nawrockiego, zdecydował się na niecodzienny ruch. Postanowił wytłumaczyć publicznie różnicę między sędziami sądów powszechnych i administracyjnych, a sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Berek tłumaczy Nawrockiemu przepisy o sędziach

We wpisie na X wyjaśniał, że sędziów sądów powszechnych powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Podobnie jest w przypadku sądów administracyjnych. „Czyli objęcie stanowiska sędziego sądu powszechnego i sądu administracyjnego wymaga złożenia ślubowania” – stwierdzał.

Zaznaczył, że sędziów TK wybiera Sejm. Wskazana w ten sposób osoba składa wobec prezydenta ślubowanie pod takim rygorem, że odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się stanowiska sędziego TK. „Zrzeczenie się urzędu sędziego TK z istoty dotyczyć może tylko urzędu, który został objęty. Czyli ślubowanie sędziego TK wobec Prezydenta składa osoba, która jest sędzią TK” – tłumaczył na X.

„Proszę pozwolić, że założę, że to rozróżnienie dokonane w Konstytucji i ustawach jest czytelne i zrozumiałe dla każdego organu władzy publicznej” – dodawał.

Sędzia Berek z poważnym zarzutem wobec prezydenta Nawrockiego

W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” posunął się o krok dalej i wprost zarzucił prezydentowi Nawrockiemu oraz prezesowi TK uzurpację władzy. – W wypowiedziach pana prezydenta wybrzmiewa jedna nuta: uformowania ustroju, w którym ktoś jednoosobowo decyduje, czy Sejm prawidłowo wykonuje swoje funkcje, czy sędziowie są właściwie wybrani, czy ktoś może zostać ambasadorem, generałem lub oficerem – mówił.

– Prezydentowi i Bogdanowi Święczkowskiemu wydaje się, że można jednoosobowo zarządzać Trybunałem albo rozstrzygać o sprawach państwa. A przecież w artykule drugim konstytucji napisano, że Polska jest demokratycznym państwem prawa, co zakłada jedno: każdy organ władzy publicznej może działać tylko na podstawie precyzyjnie przyznanych mu kompetencji – przypominał Maciej Berek.

– To, że jakiś organ pełni ważną ustrojową funkcję, nie jest tym samym co przyznanie konkretnych kompetencji władczych – zwracał uwagę. Dopytywany przez dziennikarzy o dalsze kroki, mówił o możliwym wniosku o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu.

– W takiej sytuacji o jego losie zdecyduje zgromadzenie ogólne sędziów TK. Oczywiście bez udziału osoby, której dotyczy taki wniosek – podkreślał Berek. Zaznaczył, że nie rozmawiał na ten temat z innymi sędziami TK. – Nie prowadzę takich rozmów. Natomiast sędziowie wybrani w marcu dyskutują ze swoimi kolegami o poprawnym funkcjonowaniu TK – oznajmił.

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