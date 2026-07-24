Józefaciuk: Problemy mężczyzn to temat tabu. „Nikt nie chce o tym mówić”

Marcin Józefaciuk mówił w „Rozmowie Wprost” między innymi, że zainteresowanie sytuacją chłopców i mężczyzn wynika z jego podejścia do równości. Jak zaznaczył, dostrzegł obszar, o którym politycy i instytucje publiczne nie chcą rozmawiać wystarczająco otwarcie.

CAŁA ROZMOWA:

– Coraz mocniej zauważałem, że nikt, ale to nikt, jakby to był temat tabu, nie chce mówić o mężczyznach, o systemowej dyskryminacji mężczyzn – mówił Józefaciuk.

Jednocześnie zastrzegł, że dostrzeganie problemów mężczyzn nie oznacza negowania trudności, z jakimi mierzą się kobiety. – Mówi się o problemach kobiet i bardzo dobrze, że się o nich mówi – podkreślił.

Józefaciuk o zdrowiu, bezdomności i wypadkach przy pracy

Poseł wskazywał, że jednym z impulsów do głębszego zainteresowania się tematem była kampania dotycząca raka piersi. Jak stwierdził, w debacie zabrakło informacji, że choroba ta może dotyczyć również mężczyzn.

– Nie było w ogóle wspomniane nic na temat raka piersi u mężczyzn. Od tego momentu zacząłem mocniej patrzeć, mocniej grzebać w tej tematyce – relacjonował gość „Rozmowy Wprost”.

Józefaciuk przywoływał też dane dotyczące bezdomności i śmiertelnych wypadków przy pracy. Według liczb przedstawionych przez posła bezdomność ma dotyczyć przede wszystkim mężczyzn, podobnie jak zdecydowana większość śmiertelnych wypadków zawodowych.

Polityk zwracał również uwagę na stan pomocy psychologicznej.

– Sprawy psychologiczne mężczyzn są w ogóle niezadbane – ocenił. Jego zdaniem równie trudnym i unikanym tematem pozostaje różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. – To jest gigantyczny temat. Tabu. Nikt nie chce na ten temat rozmawiać – komentował Józefaciuk.

„Luka edukacyjna nie jest teorią spiskową”

Ważnym elementem wypowiedzi posła była sytuacja chłopców w systemie edukacji. Józefaciuk przekonywał, że istniejąca luka edukacyjna wpływa później na wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

– Luka edukacyjna jest prawdą. Ministerstwo Edukacji też to zauważyło. Nie jest to żadna teoria spiskowa – mówił poseł. Jak tłumaczył, chłopcy mają otrzymywać mniej punktów w procesie rekrutacyjnym ze względu na różnice powstające już na etapie szkoły podstawowej.

Józefaciuk odniósł się także do przepisów antydyskryminacyjnych. Według niego obecne regulacje nie obejmują w odpowiedni sposób spraw edukacyjnych, co może pozwalać na tworzenie programów faworyzujących jedną płeć.

– Ze względu na płeć można faworyzować dziewczęta w programach edukacyjnych albo chłopców. To jest w ogóle chore dla mnie – mówił w rozmowie.

Poseł zapowiada pakiet zmian

Gość „Rozmowy Wprost” zapowiedział, że przygotował pakiet zmian w kilku ustawach. Jednym z pomysłów ma być stworzenie Narodowego Programu Zdrowia Mężczyzn. Program miałby obejmować między innymi kwestie zdrowotne, bezdomność oraz problemy edukacyjne.

– Naprawdę zacznijmy rozmawiać poważnie o sprawach mężczyzn. Mam gotowy pakiet kilku zmian w ustawach, które wprowadziłyby Narodowy Program Zdrowia Mężczyzn – deklarował Józefaciuk.

Dodał, że po wakacjach chciałby przedstawić propozycje innym posłom i rozpocząć prace nad projektami w Sejmie.

Zdaniem polityka nie należy przeciwstawiać sobie problemów kobiet i mężczyzn. Różne grupy mogą doświadczać nierównego traktowania w innych obszarach, dlatego — jak przekonywał — państwo powinno reagować na każde z tych zjawisk osobno.

– Nie możemy mówić: mężczyźni są dyskryminowani, ale kobiety też. To są inne sprawy. W innych aspektach kobiety, w innych aspektach mężczyźni są dyskryminowani – podsumował Marcin Józefaciuk w programie „Rozmowa Wprost”.