Episkopat ostro o zmianach w szkołach. Padł zarzut wobec MEN

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski skrytykowała podstawę programową edukacji zdrowotnej, która zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Największe zastrzeżenia kościelnego gremium dotyczą treści związanych ze zdrowiem seksualnym.

Stanowisko komisji jest reakcją na dwa rozporządzenia ministra edukacji z 8 lipca, dotyczące podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pod oświadczeniem podpisał się przewodniczący komisji, bp Wojciech Osial.

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Komisja przyznała, że w programie znalazło się wiele wartościowych zagadnień służących ochronie zdrowia. Jednocześnie zdecydowanie odrzuciła sposób ujęcia edukacji seksualnej. „Cała koncepcja wychowania seksualnego nie może być zaakceptowana. Zostaje ona wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem przedstawicieli Episkopatu samo wyłączenie zagadnień dotyczących zdrowia seksualnego z obowiązkowej części zajęć nie rozwiązuje problemu. Komisja twierdzi, że podstawa programowa może przekazywać uczniom, iż rodzina nie jest najważniejszym kontekstem ludzkiej seksualności.

Biskupi zarzucili również resortowi edukacji nieuwzględnienie propozycji przedstawionych przez KEP podczas konsultacji. Jak stwierdzili, uwagi Kościoła „nie zostały w nawet najmniejszym stopniu uwzględnione”. Zastrzeżenia autorów stanowiska dotyczą także niedostatecznego wyeksponowania wartości rodziny i pominięcia zagadnienia życia człowieka w fazie prenatalnej. Komisja zaapelowała o szeroki dialog z udziałem wszystkich środowisk odpowiedzialnych za edukację dzieci i młodzieży.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa od września

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym w klasach IV–VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Program obejmie m.in. zdrowie fizyczne i psychiczne, odżywianie, aktywność fizyczną, higienę cyfrową oraz profilaktykę uzależnień.

Osobno prowadzone mają być nieobowiązkowe zajęcia „edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne”, co zapowiedziała minister Barbara Nowacka. O udziale niepełnoletniego ucznia zdecydują rodzice, a pełnoletni uczniowie podejmą decyzję samodzielnie.

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