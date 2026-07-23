Spotkanie posła PiS odwołane po ujawnieniu jednego z gości. „Nie chcemy tutaj tego człowieka”

Wydarzenie miało się odbyć w czwartek 23 lipca. Formalnie salę wynajął poseł PiS Mariusz Krystian – wynika z informacji przekazanych przez centrum kultury. Nie doszło jednak do niego, ponieważ miało dojść do zatajenia, kto pojawi się na wydarzeniu.

Centrum kultury zerwało umowę. Poszło o Bąkiewicza

W wydanym 22 lipca komunikacie placówka poinformowała, że „umowa najmu sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie (...) została zawarta z panem Mariuszem Krystianem, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeprowadzenia spotkania z politykiem” .

Następnie dodano, że Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie nie wiedziało, „że w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że organizatorem otwartego spotkania jest Klub 'Gazety Polskiej' Andrychów II, którego głównym uczestnikiem miał być Pan Robert Bąkiewicz” .

W związku z zaistniałą sytuacją Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zdecydowało o „rozwiązaniu umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na wprowadzenie go w błąd przez osobę najemcy i zamiar udostępnienia lokalu podmiotowi trzeciemu bez zgody wynajmującego” .

23 lipca Bąkiewicz poinformował w serwisie X o zmianie miejsca spotkania.

„Nie chcemy tutaj tego człowieka”

W rozmowie z serwisem TVN24 jeden z mieszkańców Andrychowa przekazał, że dyrekcja domu kultury prawdopodobnie nie wiedziała, jakie dokładnie wydarzenie ma się odbyć w placówce. Nie ukrywał też niezadowolenia, gdy dotarły do niego informacje, że to Robert Bąkiewicz miał być gościem spotkania.

– Nie chcemy tutaj tego człowieka. Nie chcemy, aby w naszym domu kultury prezentował swoje poglądy, dlatego postanowiłem zgłosić się do państwa, tym bardziej że salę naszego domu kultury wynajęto w ten sposób, zatajając informacje – mówił jeden z mieszkańców.

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