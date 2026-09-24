Co z ekstradycją byłego szefa RARS? Sąd zdecydował, padł termin

Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jest przez Prokuraturę Krajową podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

W czwartek brytyjski sąd ogłosił, że decyzja ws. ekstradycji Kuczmierowskiego ogłoszona zostanie 19 listopada – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Termin ten może zostać jednak przesunięty.

Były szef RARS w 2024 r. żalił się, że „jest publicznie piętnowany”

Redakcja PAP-u przypomniała, że były szef RARS został zatrzymany w Londynie na wniosek warszawskich śledczych (postępowanie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach). Do aresztowania mogło dojść pomimo faktu, że Wielka Brytania opuściła UE – w ramach umowy, którą Zjednoczone Królestwo zawarło później Unią Europejską. Nakaz wystawiono w związku z podejrzeniami o m.in. zakup agregatów prądotwórczych dla Ukrainy od jednej z firm odzieżowych, która produkuje odzież patriotyczną. Transakcja obejmująca urządzenia dla Kijowa opiewała na kwotę 100 mln zł.

List gończy wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Tak naprawdę były to dwa wnioski – pierwszy to Europejski Nakaz Aresztowania i drugi, który dot. Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Były szef RARS, komentując opuszczenie terytorium Rzeczpospolitej i swój pobyt na wyspach, mówił, że „ma swoje relacje zawodowe, pomysły” i „widzi szansę na znalezienie tam pracy”.

– Od dziewięciu miesięcy jestem w zainteresowaniu prokuratury – przez ten czas śledczy nie byli chętni do bezpośredniego kontaktu [mówił w drugiej połowie 2024 r. – przyp. red.]. Jestem publicznie piętnowany, co sprawia, że moje możliwości znalezienia zajęcia w kraju są bardzo ograniczone. A mam na utrzymaniu rodzinę, w tym trójkę dzieci – wyjaśniał (cytat za portalem wPolityce).

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