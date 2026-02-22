O sprawie poinformowało Radio ZET. Jak 22 lutego (w niedzielę) przekazała redakcja rozgłośni, prokuratura przyjrzy się sprawie 700 tysięcy ton węgla, które sprowadzone zostały do Polski. Polecenie wydał w tej sprawie były szef rządu – Mateusz Morawiecki.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. RARS zrobiła to na polecenie ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji (resort Marcina Kierwińskiego). Chodzi o podejrzenie narażenia Skarbu Państwa na spore straty – poinformowała Zetka.

Szczegóły sprawy

RARS za rządów Zjednoczonej Prawicy (Prawa i Sprawiedliwości) w latach 2022-2023 sprowadziła do Polski kilkaset tysięcy ton węgla we współpracy z państwowymi spółkami. Agencja rezerw zrobiła to na polecenie ówczesnego premiera Morawieckiego.

Miało to związek z wojną w Ukrainie (we wtorek – w dniu 24 lutego 2026 r. – świat zwróci się w kierunku Europy Wschodniej, w związku z czwartą rocznicą wybuchu konfliktu zbrojnego) i zakazem importu surowca energetycznego z Rosji. Sytuacja ta mogła bowiem doprowadzić do kryzysu.

Miliony PLN strat dla Skarbu Państwa?

Węgiel sprowadzany był m.in. z Australii czy Kolumbii i przeznaczony na rzecz polskich gospodarstw domowych. Ostatecznie jednak nie trafił tam, gdzie miał – i wciąż jest składowany. W grudniu ubiegłego roku surowiec został poddany ocenie – uznano, że nie nadaje się już do odsprzedaży.

Mowa o sporych stratach – sięgających milionów złotych. Ponadto, jak podaje Onet, część produktu, która została sprowadzona do kraju, miała formę węglowego miału.

Czytaj też:

450 mln dla przychodni z pieniędzy unijnych. Największe wsparcie w historiiCzytaj też:

Cyberataki, dezinformacja, kryzysy. Prowadzimy wojnę o odporność