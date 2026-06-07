Los TVN wcale nie jest przesądzony. Nowy właściciel pod presją w sprawie aktywów

Przyszłość koncernu Warner Bros. Discovery, do którego należy m.in. TVN, zależy od decyzji Komisji Europejskiej. Bruksela analizuje wartą około 110 miliardów dolarów transakcję, w ramach której kontrolę nad medialnym gigantem ma przejąć Paramount Skydance.

To jedna z największych operacji na światowym rynku mediów ostatnich lat. Połączenie obu firm oznaczałoby powstanie potężnej grupy obejmującej studia filmowe, platformy streamingowe, kanały telewizyjne oraz marki rozpoznawalne na całym świecie. Według informacji Bloomberga nowy właściciel jest gotowy na ustępstwa, jeśli okażą się one konieczne do uzyskania zgody unijnych regulatorów.

Fuzja Paramount i WBD. Kanały dla dzieci mogą zostać sprzedane

Największe wątpliwości Komisji Europejskiej dotyczą rynku telewizji dziecięcej. Po połączeniu Paramount i Warner Bros. Discovery pod jednym dachem znalazłyby się takie marki jak Nickelodeon i Cartoon Network.

Zdaniem ekspertów właśnie ten segment może stać się głównym przedmiotem zainteresowania unijnych urzędników. Bloomberg podaje, że Paramount Skydance rozważa możliwość sprzedaży części kanałów skierowanych do najmłodszych widzów, jeśli miałoby to pomóc w zatwierdzeniu transakcji.

Analitycy zwracają uwagę, że w wielu europejskich krajach połączona grupa mogłaby osiągnąć bardzo silną pozycję rynkową. To właśnie ryzyko ograniczenia konkurencji jest jednym z najważniejszych elementów badanych przez Komisję Europejską.

Zbliża się termin, który może zdecydować o losach TVN

Kluczową datą dla losów transakcji między Paramount a Warner Bros. Discovery jest 7 lipca. Do tego czasu Komisja Europejska ma zdecydować, czy wyda zgodę na przejęcie, czy też rozpocznie szczegółowe postępowanie, które mogłoby znacząco opóźnić cały proces.

Dla szefa Paramount Davida Ellisona to jedna z ostatnich przeszkód na drodze do przejęcia kontroli nad medialnym imperium obejmującym m.in. HBO, CNN, CBS oraz dziesiątki kanałów telewizyjnych na całym świecie, w tym oczywiście grupę TVN. Jeżeli transakcja zostanie zatwierdzona, rodzina Ellisonów zyska wpływ na jedną z najpotężniejszych grup medialnych globu. Jeśli jednak Bruksela uzna, że połączenie zbyt mocno ograniczy konkurencję, nowy właściciel może zostać zmuszony do sprzedaży części aktywów jeszcze przed finalizacją przejęcia.

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