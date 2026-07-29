Szefowa Prokuratury Europejskiej pojawiła się w Sejmie. Chce uchylenia immunitetu posła KO

W środę (29 lipca) prok. Laura Kövesi pojawiła się w budynku Parlamentu w Warszawie i zabrała głos w sprawie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej – Wojciecha Króla. Zaproponowała, by debata ws. uchylenia przysługującej mu ochrony prawnej (ze względu na wykonywany mandat poselski) odbyła się w innym terminie. Kierująca pracami organu UE poinformowała przy tym, że wpłynął nowy wniosek ws. polskiego parlamentarzysty.

Do decyzji europejskiej prokurator generalnej odniósł się przewodniczący Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jarosław Urbaniak wskazał, że szefowa Prokuratury Europejskiej może: albo wycofać swój wniosek ws. uchylenia immunitetu, albo pogodzić się z faktem, że dyskusja odnośnie ochrony prawnej posła Króla odbędzie się w wyznaczonym terminie.

Sejmowe ciało nie zgodziło się przerwać obrad, ponieważ Na to prok. Kövesi nie przystała, dlatego też sejmowe ciało nie zgodziło się przerwać obrad.

Sejm vs prokuratura UE. Wniosek został złożony nieprawidłowo? „Nie może być tak, że…”

Atmosfera powoli gęstniała w trakcie spotkania – przedstawicielka UE nie chciała bowiem ujawnić opinii publicznej treści swojego wniosku. Zasłaniała się tajemnicą postępowania i prawem unijnym – które tego zakazują.

Warto przypomnieć, że Prokuratura Europejska wniosek ws. uchylenia immunitetu złożyła bezpośrednio do polskiej komisji. U części parlamentarzystów pojawiły się więc wątpliwości ws. tego, czy jest to zgodne z przepisami – w tym celu zwrócili się do ekspertów, by wydali opinie prawne. Paweł Śliz stwierdził na ich podstawie, że unijny organ „nie złożył prawidłowo wniosku”. Zacytował zebranym m.in. stanowisko mecenasa Grzegorza Kucy. – Nie może być tak, że Prokuratura Europejska poszerza swoje kompetencje – podkreślił poseł Polski 2050.

W całej sprawie chodzi o zarzut korupcji. Król miał przyjąć korzyść majątkową w postaci 1,4 mln zł – w tle unijna dotacja dla projektu Stara Huta.

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