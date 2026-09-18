Nowe święto państwowe w Polsce? Teraz wszystko w rękach posłów

W polskim kalendarzu pojawi się nowe święto państwowe? Do Sejmu trafiła petycja w sprawie ustanowienia Dnia Husarii. Jej autorzy proponują, by święto obchodzono 4 lipca. Data ma przypominać o jednym z najbardziej znanych zwycięstw wojsk Rzeczypospolitej.

4 lipca nowym świętem państwowym?

Proponowana data nie jest przypadkowa. 4 lipca 1610 roku wojska Rzeczypospolitej dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły zwycięstwo pod Kłuszynem. Starcie miało szczególne znaczenie dla husarii. W bitwie wojska Rzeczypospolitej pokonały siły moskiewskie wspierane przez oddziały szwedzkie.

„Skala zwycięstwa pod Kłuszynem była wręcz niewiarygodna. Zmęczone marszem wojsko pokonało przeciwnika mającego ogromną przewagę liczebną, wspartego przez najemników i umocnionego za przeszkodami polowymi. A jednak szarże husarii, dyscyplina żołnierzy i kunszt dowódczy Żółkiewskiego przełamały armię, która miała zatrzymać Polaków” – napisano w petycji.

Nowe święto państwowe w Polsce? Jest petycja do Sejmu

Pomysłodawcy Dnia Husarii nie ukrywają, że chodzi im nie tylko o upamiętnienie konkretnej bitwy. „Polska pamięć historyczna bardzo często skupia się na cierpieniu, klęskach, zaborach, okupacji i martyrologii. Są to wydarzenia ważne, ale Polska powinna równie mocno pielęgnować pamięć o zwycięstwach, dumie, prawowitości i wielkich chwilach w naszych dziejach. Naród nie potrzebuje tylko pamięci o ranach, lecz także świadomości własnej chwały” – tłumaczą autorzy petycji.

Zgodnie z propozycją 4 lipca miałby więc być okazją do przypominania historii husarii, jej znaczenia dla dawnej Rzeczypospolitej oraz sukcesów polskiego oręża.

Warto jednak zaznaczyć, że ustanowienie Dnia Husarii jako święta państwowego nie oznaczałoby z automatu dnia wolnego od pracy. Petycja nie zakłada takiego rozwiązania. Autorzy proponują przede wszystkim organizowanie wydarzeń o charakterze edukacyjnym, historycznym i patriotycznym, między innymi w szkołach.

Na razie nie wiadomo, czy pomysł zostanie zrealizowany. Petycja została w lipcu skierowana do sejmowej Komisji do Spraw Petycji, ale nie wyznaczono jeszcze terminu jej rozpatrzenia. Ostateczny los propozycji pozostaje więc otwarty.

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