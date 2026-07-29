Słynna piosenka Dorota R. usłyszała zarzuty. Wprowadzała klientów w błąd

Prokuratura Rejonowa Dla Warszawy Śródmieście-Północ w Warszawie postawiła zarzuty Dorocie R. za to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. za pośrednictwem portalu „X” przypisywała produktom, które sprzedawała właściwości lecznicze.

Co reklamowała Dorota R.

Chodzi o reklamowanie produktów marki Doda D’eau Mega Colostrum oraz Doda D’eau Foods Hashi Gummies (żelki z witaminą D3, selenem i jodem). Piosenkarka zapewniała, że produkty leczą przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, chorobę Hashimoto a także innych schorzeń dotyczących zaburzeń gruczołu tarczycy.

Prezentowane opinie wyrażone przez piosenkarkę nie spełniały wymogów określonych ustawie Prawo farmaceutyczne. Dorota R. w internecie sugerowała, że suplementy przez nią sprzedawane mogą (jak twierdziła) wspierać leczenie choroby Hashimoto – co nie było prawdą.

Jeszcze w maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie w sprawie reklamowanych przez piosenkarkę produktów.

W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie

Jaka kara dla Doroty R.

Zgodnie z art. 130 Prawa farmaceutycznego, kto wprowadzanemu do obrotu produktowi przypisuje właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia wymogów określonych w ustawie, podlega grzywnie.

Zgodnie z at. 33 Kodeksu karnego, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

Stawka dzienna wynosić może od 10 zł do 2000 zł co daje bardzo szerokie widełki kary finansowej, jakie poniesie piosenkarka.

Co ważne, piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.

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