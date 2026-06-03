Najnowszy sondaż zaufania. Nawrocki ma powód do niepokoju

To głowa państwa w tego typu sondażach zajmowała w ostatnim czasie pierwsze miejsce. Tak jest i tym razem, co nie oznacza, że Polacy zagłosowali dokładnie tak samo w przypadku innych polityków.

Szczególnie ciekawie robi się, gdy przyjrzymy się, jaką ocenę respondenci wystawili Czarnkowi, Bosakowi i Braunowi.

Najnowszy sondaż zaufania

Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4 proc. obywateli. Były szef Instytutu Pamięci Narodowej odnotował jednak spadek w porównaniu do poprzedniego badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych.

Jeśli chodzi o drugiej miejsce, znalazł się na nim Radosław Sikorski – minister spraw zagranicznych. Otrzymał ocenę – 42,7 proc.

Na ostatnim miejscu podium – na pozycji trzeciej – znalazł się premier Donald Tusk. Wyniki sondażu, który powstał na zlecenie portalu Onet, są jasne – przewodniczącemu Koalicji Obywatelskiej ufa 36,6 proc. ankietowanych.

Na miejscu czwartym znalazł się były szef rządu – Mateusz Morawiecki. Jego postać pozytywnie ocenia 35,7 proc. osób.

Miejsce piąte należy zaś do marszałka Sejmu – Włodzimierza Czarzastego. Otrzymał wysokie noty – 35,2 proc.

Co ciekawe, w górę rankingu poszybował wicemarszałek Krzysztof Bosak. Zaufanie ma do niego dziś 35 proc. respondentów (pozycja szósta).

Polacy dobry stosunek mają też do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Minister obrony narodowej otrzymał 34,2 proc. w najnowszym sondażu IBRiS (miejsce siódme).

Na pozycji ósmej uplasował się prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29,7 proc.

Jeśli chodzi o dziewiąte miejsce – należy ono do Piotra Zgorzelskiego. Wynik wicemarszałka izby niższej to 28,8 proc.

Prezes Konfederacji Korony Polskiej zajął ostatnie miejsce

Później mamy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Szefowi resortu cyfryzacji ufa 27,2 proc., przez co wylądował na pozycji dziesiątej.

Jak sytuacja wygląda dalej? Tam mamy kandydata największej partii opozycyjnej na przyszłego szefa rządu – posła Przemysława Czarnka. Polityk otrzymał 26,9 proc. (miejsce jedenaste).

Na pozycji dwunastej znalazł się Sławomir Mentzen. Poseł otrzymał ocenę – 25,5 proc.

Trzynastka to liczba byłego marszałka Sejmu – Szymona Hołowni. Ufa mu 18,4 proc. respondentów.

Na czternastym miejscu znalazła się natomiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefowa Polski 2050 otrzymała 16,4 proc.

Ostatnia pozycja – piętnasta – należy do Grzegorza Brauna. Europoseł uzyskał jedynie 16,4 proc. pozytywnych opinii.

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