Dorosła kobieta miała zaatakować dzieci. „Bo jesteście z Ukrainy”

Do zdarzenia miało dojść w sobotę 18 lipca około godz. 21 na placu przy basenie Delfinek przy ul. Polarnej w Legnicy. Sześcioro dzieci z Ukrainy w wieku 13 i 14 lat bawiło się na dmuchańcach i rozmawiało po ukraińsku.

Jak relacjonuje matka jednej z dziewczynek, do grupy miała podejść dorosła kobieta przebywająca na placu ze swoimi córkami. – Jesteście w Polsce, mówcie po polsku – miała powiedzieć do nastolatków.

Spór o dmuchańce i piłkę

Według relacji opublikowanej na Facebooku kobieta miała następnie zarzucić dzieciom, że zajmują dmuchaniec i uniemożliwiają zabawę innym osobom. Grupa przeniosła się wówczas na inną atrakcję. Kolejne nieporozumienie miało dotyczyć pozostawionej piłki”.Kobieta uznała, że nastolatki mają obowiązek jej tę piłkę podać. Dzieci odpowiedziały ‘nie’, więc sama ją zabrała. Nastolatki śmiały się między sobą z czegoś zupełnie innego” – opisuje matka nastolatki. Wtedy miało dojść do przemocy.

„Nagle bez żadnego ostrzeżenia uderzyła pięścią w szyję koleżankę moich córek. Dziewczynka upadła na ziemię. W tej samej sekundzie moja córka dostała pięścią w twarz” – opisuje pani Alina.

Według jej relacji zaatakowany został również chłopak, który próbował stanąć w obronie nastolatek. Miał zostać uderzony i doznać urazu nosa. Kiedy jedna z dziewczynek zapytała o powód agresji, kobieta miała odpowiedzieć: „Bo jesteście z Ukrainy”.

Do internetowego wpisu dołączono zdjęcia przedstawiające posiniaczoną twarz jednej z dziewczynek. Relację matki opisała „Gazeta Wrocławska”.

Policja ustala uczestników zdarzenia

Komenda Miejska Policji w Legnicy potwierdziła otrzymanie zgłoszenia. Funkcjonariusze zostali o nim powiadomieni w niedzielę, dzień po domniemanym ataku. – Nieznana kobieta miała uderzyć dwie nastolatki. Obecnie trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia i ustalenia danych personalnych osób, które brały w nim udział – przekazała portalowi nadkom. Jagoda Ekiert, oficer prasowa legnickiej policji.

Informację o prowadzonych czynnościach policja potwierdziła również portalowi o2.pl. Na obecnym etapie funkcjonariusze przesłuchują świadków i ustalają dokładny przebieg zdarzenia. Motyw ksenofobiczny wynika na razie z relacji matki i nie został oficjalnie potwierdzony przez śledczych.

W ostatnim czasie media coraz częściej opisują ataki na Ukraińców w Polsce. Pojawiają się również relacje z napaści Ukraińców na Polaków. Według sondaży coraz mniej rodaków chce przyjmowania kolejnych uchodźców z Ukrainy do Polski, spada też poparcie dla wsparcia sąsiadującego z nami kraju.

Czytaj też:

Agresja wobec Ukraińców, gierki Zełenskiego i wątroba szyta na miarę. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

Czytaj też:

Niepokojący trend w Polsce. Ataków na Ukraińców jest coraz więcej