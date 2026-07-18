Historyczny zwrot w sprawie uchodźców z Ukrainy. Większość Polaków mówi „nie”

Nastawienie Polaków do uchodźców wojennych z Ukrainy wyraźnie się zmienia. Z najnowszego badania CBOS wynika, że 52 proc. respondentów uważa, iż Polska nie powinna ich przyjmować. Przeciwnego zdania jest 42 proc. ankietowanych. To pierwszy przypadek w historii pomiarów CBOS, gdy głosy sprzeciwu przeważają nad poparciem dla przyjmowania osób uciekających z objętej wojną Ukrainy. Autorzy badania zwracają również uwagę na zmianę opinii dotyczących skali pomocy.

Polacy krytycznie o skali wsparcia

Obecnie 54 proc. badanych uważa, że pomoc udzielana uchodźcom z Ukrainy jest zbyt duża. We wrześniu ubiegłego roku taką opinię wyrażało 50 proc. respondentów. Jednocześnie z 46 do 40 proc. spadł odsetek osób uznających poziom wsparcia za odpowiedni. Zaledwie 3 proc. ankietowanych twierdzi, że Polska pomaga uchodźcom w zbyt małym zakresie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych ograniczeń pokazują jednak, że nastawienie Polaków nie jest jednoznaczne.

Aż 87 proc. respondentów popiera umożliwienie korzystania ze wszystkich świadczeń medycznych wyłącznie osobom odprowadzającym w Polsce składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 8 proc. badanych.

Polacy nie chcą odbierać zakwaterowania matkom

Inaczej oceniono pomysł odebrania bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania ukraińskim matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia. Sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyraziło 58 proc. ankietowanych, natomiast poparło je 29 proc. Kolejne 13 proc. nie potrafiło zająć stanowiska.

Badanie przeprowadzono od 2 do 12 lipca 2026 roku metodami CAPI, CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki opublikował CBOS.

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