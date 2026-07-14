Ataki na Ukraińców w Polsce. „To tylko ekscesy a nie trend. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie”
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Ataki na Ukraińców w Polsce. „To tylko ekscesy a nie trend. Wierzę, że przyjdzie opamiętanie”

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie 
Większość polskiego społeczeństwa nie daje przyzwolenia na takie zachowania. Jestem radnym w dzielnicy Wawer i widzę to z bliska. W szkole w moim okręgu aż jedna piąta uczniów to dzieci z rodzin ukraińskich. Nie ma tam żadnych konfliktów – ani między dziećmi, ani między rodzicami. Trzeba byłoby dolać jeszcze mnóstwo paliwa do tego ogniska, aby wybuchł z tego groźny pożar – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Tomasz Nałęcz, historyk, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Czy doszliśmy do krytycznego momentu w relacjach z Ukrainą?

Prof. Tomasz Nałęcz: Stan relacji polsko-ukraińskich zależy od konkretnego obszaru, o którym mówimy. Najsłabiej bez wątpienia wygląda płaszczyzna historyczna. Tutaj szkodliwy – i moim zdaniem prowokacyjny – ruch prezydenta Zełenskiego, polegający na nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), uczynił ogromne szkody. Gorzej zachować się nie mógł i zrobił to w fatalnym momencie – tuż przed kolejną rocznicą zbrodni ludobójstwa na Wołyniu.

Cokolwiek na tym zyskał?

Nie sądzę. Ma poważne kłopoty w kraju, choćby w związku z aferami korupcyjnymi w jego najbliższym otoczeniu, więc jego notowania w kraju spadają. Potrzebuje silnych bodźców do cementowania społeczeństwa ukraińskiego w obliczu trwającej wojny.

Czy prezydent Zełenski doszedł do ściany i uznał, że musi głęboko zresetować swój obóz, wymienić premier Julię Swyrydenko i dokonać zmian w dyplomacji?

Zełenski stoi na czele państwa, które od pięciu lat toczy wojnę na śmierć i życie z rosyjską agresją. Szykuje się też do wyborów prezydenckich. Czynników wpływających na jego decyzje jest mnóstwo, a relacje z Polską nie są dla niego w tej chwili najważniejsze.

Z drugiej strony, w Polsce widzimy coraz ostrzejszą antyukraińską kampanię polityków prawicy. Dolewają oliwy do ognia?

Źródło: Wprost
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