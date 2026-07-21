Pierwsza porażka nowego premiera Węgier. Chciał ją na prezydentkę, arcymistrzyni odmówiła

Péter Magyar zwyciężył w tegorocznych wyborach parlamentarnych z Viktorem Orbánem. Od maja jest nowym szefem rządu i – jak twierdzi m.in. politolog Gábor Török – odniósł swoją pierwszą porażkę.

Sprawa tyczy się Judit Polgár – znanej szeroko w wąskim gronie szachistki. To postać wybitna – arcymistrzyni – i właśnie ona, zdaniem Magyara, świetnie nadawałaby się na głowę państwa. Sęk w tym, że ta odmówiła. Choć zrobiła to bardzo grzecznie, to jednak jest to cios, który zachwiał partię TISZA.

Magyar zachwalał kandydaturę Polgár – wskazywał, że „jej dotychczasowa kariera zawsze opierała się na osiągnięciach”. „Uznanie, jakim się cieszy, nie wynika z przynależności politycznej ani z kontaktów, lecz z jej wyjątkowego talentu, pracowitości, niezrównanej wytrwałości i uczciwości. (...) Jako najbardziej utytułowana szachistka w historii przez 26 lat nieprzerwanie zajmowała pierwsze miejsce w światowym rankingu kobiet, a jednocześnie znalazła się w pierwszej dziesiątce ogólnego rankingu światowego” – zachwalał sportowczynię we wpisie na platformie X.

Cios w rząd Magyara. Decyzję arcymistrzyni szachowej premier Węgier przyjął „z szacunkiem”

Niestety – Polgár nie przyjęła propozycji szefa rządu. Magyar podziękował jej więc publicznie i poinformował, że „z szacunkiem przyjął jej decyzję”. „Dziękuję jej, że potraktowała poważnie to zaproszenie! Dziękuję za jej otwartość, szczerość i tę godność, z jaką poradziła sobie z tą sytuacją” – zaznaczył.

Polgár wskazała, że „nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu, dlatego nie może przyjąć tego zaproszenia” (tak brzmi treść posta, który opublikowała na Facebooku).

Co na to eksperci? „Jeśli w języku polityki siły usunięcie Tamása Sulyoka było sukcesem, to z pewnością jest to pierwsza porażka nowego rządu” – skwitował politolog Gábor Török.