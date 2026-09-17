28 września upływa termin zbierania ok. 132 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Stołeczna Operacja Referendalna (SOR) ma ich obecnie 100 tys., ale inicjatorzy akcji podkreślają, że realnie muszą zebrać 150-160 tys. podpisów, bo część na pewno będzie nieważna.

Trzaskowski zostanie odwołany? „Traktował ten urząd jako trampolinę”

Maciej Wilk, inicjator akcji, został zapytany, jakie są największe grzechy Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy. – To jest mój główny zarzut wobec Rafała Trzaskowskiego, że on zawsze traktował ten urząd prezydenta miasta jako trampolinę do prezydentury Polski, a cierpiało na tym miasto. Brak gospodarności, brak gospodarza w mieście. To jest mój podstawowy zarzut – stwierdził w programie „Poranny Ring” Super Expressu. Rafał Trzaskowski dwukrotnie kandydował w wyborach na prezydenta Polski. W 2020 r. przegrał z Andrzejem Dudą, a pięć lat później z Karolem Nawrockim.

Maciej Wilk krytycznie ocenia włodarza stolicy, a w tym kontekście mówi m.in. o problemach z dalszą rozbudową metra. Wspomina też o braku uchwały krajobrazowej, czy przeciągającym się remoncie Sali Kongresowej oraz sytuacji mieszkaniowej. W jego ocenie już sam fakt doprowadzenia do referendum byłby sygnałem ostrzegawczym dla samorządowców w całym kraju.

– Takie przypomnienie dla władz Warszawy, ale i wszystkich polskich miast, że mają się starać bardziej, gospodarzyć lepiej, oszczędzać pieniądze, przynosić więcej pieniędzy do budżetu, inwestować, inwestować mądrze, nie przekraczać budżetów. To dlatego jest głęboki sens w tym, co robimy – niezależnie od tego, jaki będzie finalnie wynik referendum, bo już samo referendum będzie właśnie takim memento dla wszystkich samorządowców, że żądamy więcej, żądamy lepszego gospodarzenia – podkreślił.

Referendum w Warszawie zapoczątkuje lawinę? „Sprzedać gonga”

Maciej Wilk zaznaczał także, że inicjatywa referendalna nie jest wymierzona w jedną partię i skupia środowiska od prawej do lewej strony sceny politycznej. Został też zapytany, czy referendum w Warszawie mogłoby wywołać ogólnopolską polityczną lawinę. – Moim celem jest całemu temu zaśniedziałemu establishmentowi, powiem potocznie, sprzedać gonga, żeby się wreszcie ogarnęli, wzięli za robotę, bo jest dużo rzeczy w mieście tym i innych do załatwienia, których się nie robi, bo się robi swoje interesy albo interesy ogólnopolskie, zamiast dbać o dobro mieszkańców – podkreślił w „Porannym Ringu”.

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