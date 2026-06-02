Tusk, Kaczyński i Mentzen dostali ważny sygnał. Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Chociaż do wyborów parlamentarnych wciąż pozostało kilkanaście miesięcy, politycy już dziś myślą o możliwych sojuszach i strategiach, które mają zapewnić im sukces przy urnach.

Na chwilę obecną nie wiadomo, w jakiej formule wystartują poszczególne ugrupowania i czy ich szefowie zdecydują się na zawiązanie wyborczych koalicji. O to, w jaki sposób powinny zostać ułożone listy, zapytano Polaków w najnowszym badaniu CBOS.

Sondaż CBOS: Polacy ocenili wyborcze koalicje

Największa grupa respondentów, bo aż 30 proc. uważa, że partie tworzące obecny obóz rządzący powinny pójść do wyborów osobno, pod własnymi szyldami. Zwolenników jednej wspólnej listy jest wyraźnie mniej, bo 15 proc. Niemal co dziesiąty badany widziałby koalicję podzieloną najwyżej na dwa bloki wyborcze. Jednocześnie aż 36 proc. ankietowanych deklaruje obojętność wobec tego, w jakiej formule partie wystartują.

W badaniu zapytano także o postrzeganie potencjalnych koalicji. Po stronie obecnej większości rządowej najwięcej zwolenników wspólnego startu można znaleźć w elektoratach Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Wyborcy tych partii częściej opowiadają się za współpracą niż za samodzielnym startem poszczególnych ugrupowań. Inaczej wygląda sytuacja wśród sympatyków PSL i Polski 2050, gdzie większą popularnością cieszy się wariant odrębnych list.

Nowy sondaż. Jak partie powinny wystartować w wyborach?

Po prawej stronie sceny politycznej wyborcy dostrzegają konieczność zawiązania koalicji. Łącznie 44 proc. badanych zakłada możliwość utworzenia koalicji ugrupowań narodowo-konserwatywnych, choć 38 proc. nie wierzy, że partie te będą w stanie się porozumieć. Najczęściej wskazywanym wariantem jest współpraca PiS z Konfederacją oraz formacją Grzegorza Brauna.

Zwolennicy PiS należą do grupy najbardziej przekonanej o możliwości zjednoczenia prawicy. Z kolei wyborcy Konfederacji częściej widzą szansę na współpracę z PiS niż na stworzenie samodzielnego bloku ugrupowań narodowych. Podobne zjawisko można zauważyć po stronie rządowej: sympatycy Koalicji Obywatelskiej są bardziej otwarci na ścisłą współpracę z Lewicą niż odwrotnie.

Sondaż. Kto wygra wybory?

Sondaż CBOS pokazuje również, że 41 proc. respondentów ocenia, że zarówno obecna koalicja rządząca, jak i prawicowa opozycja mają porównywalne szanse na zwycięstwo. Niewielką przewagę w prognozach uzyskuje opozycja, którą wskazało 26 proc. badanych. Obóz rządzący otrzymał 23 proc. wskazań. Oznacza to, że w oczach wyborców żadna ze stron nie jest dziś zdecydowanym faworytem.

Sondaż CBOS został zrealizowany metodami CATI oraz CAWI w okresie 18–20 maja 2026 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.

