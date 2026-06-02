Prestiżowe stanowisko dla Polaka. Będzie miał wpływ na 46 państw

Mateusz Szczurek obejmie jedno z najważniejszych stanowisk w światowych finansach. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował we wtorek 2 czerwca, że były minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz, który aktualnie sprawuje funkcję członka zarządu BGK, został nowym dyrektorem Departamentu Europejskiego MFW. W przeszłości dokładnie to samo stanowisko zajmował inny Polak – Marek Belka.

Mateusz Szczurek obejmie kluczowe stanowisko w MFW

Decyzję ogłosiła szefowa Funduszu Kristalina Georgiewa. Polski ekonomista rozpocznie pracę 27 lipca 2026 roku, zastępując na stanowisku Alfreda Kammera, który przechodzi na emeryturę po sześciu latach kierowania departamentem.

Dyrektor Departamentu Europejskiego MFW to jedna z najbardziej wpływowych funkcji w strukturach MFW. Osoba zajmująca to stanowisko odpowiada za współpracę Funduszu z 46 państwami regionu, nadzoruje analizy gospodarcze, misje eksperckie oraz programy wsparcia finansowego dla krajów potrzebujących pomocy.

Jak czytamy w komunikacie, „funkcja wiąże się również z udziałem w kształtowaniu rekomendacji dotyczących polityki gospodarczej i współpracą z najważniejszymi instytucjami europejskimi, w tym Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym”.

Światowe finanse w rękach Polaka. MFW ogłosił nominację

W oświadczeniu MFW podkreślono, że Mateusz Szczurek wnosi „bogate doświadczenie w zakresie polityki oraz znakomite osiągnięcia w kwestiach gospodarczych dotyczących Europy”. Zwrócono również uwagę na doświadczenie ekonomisty zdobyte zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym oraz instytucjach międzynarodowych.

Mateusz Szczurek był ministrem finansów w latach 2013–2015 w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Wcześniej związany był m.in. z sektorem bankowym. Jest doktorem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Sussex.

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