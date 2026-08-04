KRRiT w tym roku otrzymała 1,5 tys. skarg. Tym telewizjom dostaje się najbardziej

Przez pierwszą połowę 2026 roku do KRRiT wpłynęło 1485 skarg. W tym czasie wszczęto 197 postępowań wyjaśniających, skierowano do nadawców 44 upomnienia i wydano 13 decyzji o nałożeniu kar finansowych. Łącznie wyniosły one 327 tys. zł.

KRRiT sprawdzało głównie skargi na stacje telewizyjne

Jak informują Wirtualne Media w podsumowaniu danych z KRRiT, najwięcej wszczętych postępowań dotyczyło stacji telewizyjnych, a zwłaszcza TVP, TV Republiki, Polsat i TVN. Mniej postępowań miały WPolsce24, Nowa TV, Puls 2, TV6 czy Kanał Zero, a tylko po jednym TV Regio, WP, TTV, Stopklatka, TV4, Antena HD, TV Trwam, Show TV i Eurosport 1.

W przypadku rozgłośni radiowych najwięcej postępowań miało na koncie Polskie Radio i jego rozgłośnie regionalnych. KRRiT zajmowała się też Radiem ZET i Radiem Maryja, a pojedyncze sprawy dotyczyły m.in. z RMF FM, TOK FM, VOX FM, Antyradia, Eski Rock, Meloradia i Radia Warszawa.

Aż 19 z wszystkich wydanych przez pół roku wezwań lub upomnień dotyczyło Telewizji Polskiej, a 8 TVN-u. Interweniowano również w przypadku Polsatu, Polskiego Radia i Telewizji Puls. Po jednym upomnieniu zaliczyły m.in. Telewizja Republika, wPolsce24, TV4, Canal+ Sport, Radio Maryja, Radio Eska, Rock Radio i Kanał Zero.

Jedno postępowanie było międzynarodowe i dotyczyło Eurosportu, który nie oznaczył lokowania produktu w trakcie wyścigu kolarskiego Paris–Roubaix.

W badanym okresie rozpoczęto dodatkowo 2 postępowania w sprawie ukarania TVN za program „Autentyczni”, gdzie wprowadzano w błąd treściami na temat uzależnień od narkotyków oraz za reality show „The Traitors. Zdrajcy”, gdzie promowano postawy i poglądy sprzeczne z moralnością. Postępowanie wobec TVP wszczęto za emisję filmu „Biały potok”, który mógł negatywnie wpływać na małoletnich.

Kary nałożone przez KRRiT w pierwszej połowie 2026 roku

Jak wspominaliśmy, od stycznia do końca czerwca KRRiT wydała 13 decyzji o karach finansowych. 4 dotyczyły TVP i programu „Teleexpress”, spektaklu Teatru Telewizji „Made in Poland”, serialu „Furioza” oraz programu „Daję słowo. Maciej Orłoś”. Także 4 kary nałożono na TVN za programy „The Floor” i „Kuba Wojewódzki” oraz filmy „John Wick” i „John Wick 3”.

Dwie kary nałożono na Polskie Radio w związku z audycją „Jedyne takie miejsce” i reportażem „Mundur sam się nie obroni”. Pojedyncze kary spadły na Telewizję Puls za emisję filmu „John Wick 4”, Telewizję Republikę za reklamę piwa poza dozwolonymi godzinami i Kanał Zero za program „Godzina Zero. Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak”.

KRRiT zajmowała się też zgłoszeniami na dostawców VOD. Dwie najwyższe kary finansowe w wysokości 150 tys. zł nałożono na FAME MMA za niezabezpieczone materiały z przemocą fizyczną i słowną, szkodliwe dla małoletnich. Karę w tej samej wysokości otrzymało też Prime MMA za groźby, wyzwiska, prowokacje i agresywne zachowania w swoich materiałach.

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