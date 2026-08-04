Polityk ogłosił bojkot TV Republika. „Tego pana, który chce się nazywać dziennikarzem”

Polska 2050 w piątek 31 lipca złożyła do KRRiT skargę na działalność TV Republika. Powodem były audycje Miłosza Kłeczka z udziałem dwóch posłów ich partii Łukasza Osmalaka (28 lipca) oraz Kamila Wnuka (30 lipca). Prowadzącemu program zarzucono, że dopuścił się rażącego naruszenia przepisów. W piśmie podkreślono, że Kłeczek „przekroczył granice dopuszczalnej krytyki dziennikarskiej i swobody wypowiedzi”.

Główne zarzuty wobec pracownika TV Republika to: obrażanie zaproszonych gości i stosowanie ataku personalnego, szerzenie mowy nienawiści oraz celowe podsycanie emocji społecznych opartych na fałszywych przesłankach, używanie języka agresywnej propagandy oraz uniemożliwianie zaproszonym posłom swobodnej wypowiedzi i przedstawienia swojego stanowiska, a także powielanie nieprawdziwych informacji bez dbałości o rzetelność i obiektywizm przekazu.

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Wnuk we wtorek w TOK FM ujawnił, że „nie ma jeszcze reakcji” Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i na nią czekają. Polityk Polski 2050 wyjaśnił, dlaczego chodzi do TV Republika. – Zakładam, że nie każdy, kto ogląda stację, która ma bardzo ściśle określone poglądy i bardziej jest propagandą niż informacją, musi brać jako doktrynę to, co usłyszy. No ale jeśli nie będzie innego głosu, to wtedy niestety nie ma gdzie tego głosu usłyszeć – tłumaczył Wnuk.

– Okazuje się, że niektóre osoby nazywane dziennikarzami, no bo nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, wychodzą poza pewien ton zachowania i tak było w przypadku Miłosza Kłeczka – kontynuował poseł Polski 2050. Wnuk został zapytany, czy wraz z innymi osobami z partii przestanie chodzić do Telewizji Republika, czy tylko do programów Kłeczka. Polityk powiedział, że „na jego prośbę” zdecydowano się na razie na drugą opcję, ale „zobaczą, jak to będzie wyglądało co do innych programów”.

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– Natomiast też się cieszę i dziękuje tutaj, bo wiem, że inne partie polityczne, może nie będę mówił szczegółów, bo oni nie zrobili tego oficjalną informacją, ale też będą bojkotować, no może poza tymi prawicowymi partiami, które się teraz łączą i dzielą, to faktycznie wszystkie pozostałe dały informację mniej lub bardziej oficjalnie, żeby bojkotować tego pana, który chce się nazywać dziennikarzem – podsumował Wnuk.

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