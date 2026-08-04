Unia Europejska wzmocni swoją afrykańską granicę. Będzie wsparcie dla Hiszpanii

Unia Europejska we wtorek 4 sierpnia zaoferowała pomoc Hiszpanii. To efekt nadzwyczajnej wideokonferencji z udziałem ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych w strefie Schengen. Tematem spotkania była oczywiście sytuacja w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w północno-zachodniej części Afryki.

Kryzys w Ceucie. UE pomoże Hiszpanii

O wnioskach z konferencji poinformował minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji Irlandii Jim O'Callaghan. Jego kraj sprawuje bowiem obecnie prezydencję w UE. Przedstawił on stanowisko szefów MSW, którzy zadeklarowali gotowość do wsparcia Hiszpanii w ochronie jej zewnętrznych granic.

Unijny komisarz ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner ogłosił, że Hiszpania może liczyć na nadzwyczajne wsparcie finansowe, by mogła wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej w Ceucie. To tam w ubiegłym tygodniu przez granicę Hiszpanii z Marokiem przedostało się nielegalnie nawet 70 tys. osób. Jak ujawnił Brunner, migranci byli inspirowani przez dezinformację w mediach społecznościowych, a pomagały im dodatkowo siatki przemytników.

– Unia Europejska nie dostrzega bezpośredniego związku między wydarzeniami w Ceucie a niedawną, przeprowadzoną przez Hiszpanię zakrojoną na szeroką skalę legalizacją pobytu nielegalnych imigrantów z Ameryki Łacińskiej – zaznaczał Brunner. Przyznał jednocześnie, że decyzja Hiszpanii o legalizacji imigrantów nie została odebrana pozytywnie w pozostałych państwach UE.

Tragiczny bilans marokańskiej dezinformacji

Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka. Część z nich po powrocie zaczęła przestrzegać swoich rodaków przed podejmowaniem podobnej próby. Mówili o niebezpiecznej przeprawie, braku jedzenia i schronienia oraz rozczarowaniu warunkami zastanymi w Ceucie.

Nielegalne dotarcie do eksklawy nie oznacza bowiem możliwości swobodnego wyjazdu do kontynentalnej Hiszpanii. Kryzys przyniósł tragiczny bilans: zginęło co najmniej 67 osób. Część utonęła, inne zostały stratowane lub poniosły śmierć podczas pokonywania bariery na falochronie.

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