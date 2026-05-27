Nowy sondaż wywraca układ sił. Tak wyglądałby dziś Sejm

Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” pokazuje, że na czele rankingu pozostaje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 30,9 proc. głosów. To wynik nieco słabszy niż miesiąc wcześniej.

Prawo i Sprawiedliwość poprawiło natomiast swoje notowania do 25,4 proc., zyskując ponad dwa punkty procentowe, choć skala wzrostu nie wskazuje jeszcze na zdecydowane odbicie poparcia.

Sondaż. Fatalne wyniki koalicjantów KO

Trzecią pozycję utrzymuje Konfederacja, uzyskując 12,5 proc. poparcia. Na partię Grzegorza Brauna chciałoby zagłosować 8,8 proc. respondentów. Piątą pozycję zajmuje Lewica z wynikiem 8,4 proc., utrzymując niewielki dystans do Konfederacji Korony Polskiej.

Jednocześnie pozostałe ugrupowania współtworzące obecny obóz rządzący notują słabe wyniki. PSL może liczyć na 3,9 proc. głosów a Polska 2050 na 2,1 proc. Gdyby wybory odbyły się w dniach realizacji badania, partie te nie przekroczyłyby progu wyborczego. Podobnie jak partia Razem, która cieszy się poparciem 2,8 proc. badanych. Niezdecydowanych pozostaje 5,1 proc. respondentów, a udział w wyborach deklaruje 55,4 proc. uprawnionych do głosowania.

– Jeśli trzy z pięciu partii tworzących wcześniej koalicję 15 października są pod progiem wyborczym, to szala przesuwa się w stronę PiS i obu Konfederacji. Brak w Sejmie trzech ugrupowań wchodzących w skład rządu może przesądzić o oddaniu władzy prawicy. 216 mandatów KO i Lewicy nie wystarczą, żeby rządzić, podobnie jak 208 mandatów PiS z samą Konfederacją – ocenia prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzy partie poza Sejmem. Trudna sytuacja dla Donalda Tuska

Poparcie dla poszczególnych ugrupowań sprawdzono także w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polsko. W tym wypadku również Koalicja Obywatelska pozostaje na pierwszym miejscu. Na partię Donalda Tuska chciałoby zagłosować 29,2 proc. respondentów, a więc o 3,3 pkt proc. mniej. Jest to największy spadek spośród wszystkich formacji.

Druga pozycja przypadła PiS, które cieszy się poparciem 22,9 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 13,5 proc. poparcia. Niewiele niższy rezultat odnotowała partia Grzegorza Brauna (8,2 proc.), wyprzedzając nieznacznie Lewicę, którą wskazało 8,1 proc. ankietowanych.

Poza parlamentem znalazłyby się PSL (4,1 proc.), Razem (3,3 proc.) oraz Polska 2050 (1,5 proc.). Jednocześnie aż 9,2 proc. respondentów nie potrafiło wskazać swojego wyborczego faworyta.

Sejm. Jak wyglądałby podział mandatów?

Symulacja podziału mandatów przygotowana na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa pokazuje, że chociaż Koalicja Obywatelska miałaby 180 mandatów, to wraz z Lewicą mogłaby liczyć jedynie na 215 głosów. To zbyt mało, by samodzielnie utrzymać większość w Sejmie.

Znacznie korzystniej wygląda sytuacja po stronie prawicy. PiS, dysponując 137 mandatami, mógłby liczyć na wsparcie Konfederacji (72 mandaty) oraz Konfederacji Korony Polskiej (36 mandatów). Łącznie dawałoby to 245 mandatów, a więc bezpieczną większość.

Czytaj też:

Taka przyszłość czeka Zbigniewa Ziobrę. „To nie jest wyścig”Czytaj też:

Zwrot w sprawie Romanowskiego. „Łowcy cieni” wkroczyli do akcji