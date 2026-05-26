Nawrocki przestrzelił? Polacy ocenili jego wielki plan

Choć temat zmiany konstytucji regularnie wraca do debaty publicznej, większość respondentów nie chce, by powstał projekt nowej ustawy zasadniczej. Takie wnioski płyną z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. Badanie pokazuje również wyraźne różnice polityczne między wyborcami rządu i opozycji.

Większość Polaków przeciw nowej konstytucji

Respondenci zostali zapytani, czy Polska potrzebuje nowej konstytucji. Łącznie 50,7 proc. badanych odpowiedziało przecząco. W tej grupie 28,5 proc. zdecydowanie sprzeciwia się zmianie ustawy zasadniczej, a 22,2 proc. wybrało odpowiedź „raczej nie”.

Z kolei 41,5 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna mieć nową konstytucję. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 24,9 proc. respondentów, natomiast 16,6 proc. wybrało wariant „raczej tak”.

Wyniki pokazują więc, że mimo pojawiających się politycznych dyskusji wokół ustroju państwa, większość obywateli nie widzi dziś potrzeby przeprowadzania tak dużej zmiany.

Silna polaryzacja. Wyraźny podział między wyborcami

Sondaż pokazuje również silny podział polityczny w tej sprawie. Wśród wyborców opozycji aż 71 proc. popiera uchwalenie nowej konstytucji. Zupełnie inaczej odpowiadają sympatycy obecnej koalicji rządzącej – 74 proc. z nich uważa, że zmiany nie są potrzebne.

Jeszcze bardziej sceptyczni okazali się wyborcy niezdecydowani. W tej grupie jedynie 14 proc. opowiedziało się za nową konstytucją, podczas gdy 68 proc. nie chce zmian.

Sondaż został zrealizowany przez pracownię IBRiS w dniach 8–9 maja 2026 roku metodą CATI. W badaniu udział wzięło 1067 respondentów.

Projekt ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez prezydenta Rada ds. Nowej Konstytucji. Według planu Pałacu Prezydenckiego projekt miałby zostać przygotowany przed końcem kadencji obecnego prezydenta. Tworzenie projektu nowej konstytucji było jedną z obietnic wyborczych Karola Nawrockiego.

