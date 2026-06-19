Sondaż. Polacy ocenili Radosława Sikorskiego. Ta liczba przykuwa uwagę

Przez ostatnie dwa i pół roku Radosław Sikorski był jednym z najbardziej widocznych ministrów w rządzie Donalda Tuska. Od początku stawiał na aktywną i bezpośrednią dyplomację, nie stroniąc od ostrych komentarzy i publicznych polemik.

Zwolennicy widzą w nim polityka, który potrafi skutecznie bronić polskich interesów i odnajduje się na międzynarodowej scenie. Krytycy zarzucają mu z kolei, że czasami bardziej niż dyplomatyczną powściągliwość ceni polityczną i medialną skuteczność. Niezależnie od ocen trudno jednak odmówić mu jednej rzeczy – umiejętności przyciągania uwagi zagranicznych mediów i nadawania rozgłosu polskiemu stanowisku.

Radosław Sikorski o Ukrainie i relacjach Polski z UE

Najważniejszym zadaniem szefa MSZ była odbudowa relacji Polski z Unią Europejską po latach napięć z czasów rządów PiS. – Ukraińcy walczą i umierają o to, by mieć prawo przystąpienia do UE. W naszym kraju uważają, że Unia jest nudna, że są nadregulacje. Powinniśmy się przeglądać w ukraińskim lustrze i przypominać sobie o naszych podstawowych interesach – mówił polityk podczas konferencji Impact'26 w Poznaniu.

Drugim filarem działalności Radosława Sikorskiego jest wsparcie dla Ukrainy. Wicepremier należy do grona europejskich polityków najgłośniej ostrzegających przed zagrożeniem ze strony Rosji. – Do przedstawicieli Rosji powiem tylko tyle, że wiemy, że nie obchodzi was międzynarodowe prawo i jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami. Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął, a wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane – grzmiał w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku we wrześniu 2025 roku.

Spór o nominacje ambasadorskie

Cieniem na działalności Radosława Sikorskiego kładzie się spór z Pałacem Prezydenckim o nominacje ambasadorskie. W marcu 2024 roku szef MSZ podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 dyplomatów.

Decyzja wywołała konflikt z Pałacem Prezydenckim, ponieważ zgodnie z polskim prawem obsada placówek dyplomatycznych wymaga współpracy rządu i prezydenta. Do tej pory wiele stanowisk pozostaje nieobsadzonych.

Sondaż. Jak Radosław Sikorski radzi sobie jako szef MSZ?

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wprost zapytaliśmy respondentów, jak w ich opinii Radosław Sikorski sprawdza się w roli ministra spraw zagranicznych.

Z badania wynika, że 47 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia działalność szefa MSZ (20,7 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie dobrze” a 26,3 proc. „raczej dobrze”). Przeciwnego zdania jest 35,7 proc. badanych (16,3 proc. wybrało wariant „raczej źle” a 19,4 proc. „zdecydowanie źle”). Warto zwrócić uwagę na odsetek osób niezdecydowanych, który wynosi aż 17,3 proc.

Jeśli weźmiemy pod lupę szczegółowe wyniki sondażu okazuje się, że różnice nie są ogromne, ale mężczyźni częściej oceniają ministra spraw zagranicznych pozytywnie: 50,1 proc. (21,4 proc. „zdecydowanie dobrze” oraz 28,7 proc. „raczej dobrze”) niż kobiety, wśród których odsetek ocen pozytywnych wynosi 44,1 proc. (20 proc. „zdecydowanie dobrze” i 24,1 proc. „raczej dobrze”).

Jednocześnie w przypadku mężczyzn zauważalny jest wyższy udział ocen skrajnie negatywnych, gdzie 21,6 proc. wskazuje odpowiedź „zdecydowanie źle”, podczas gdy u kobiet 35 proc. wyraża opinie negatywne (17,7 proc. „raczej źle” i 17,3 proc. zdecydowanie źle).