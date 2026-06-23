Będzie mniej godzin lekcji religii? Wiceszefowa MEN ucięła spekulacje
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Będzie mniej godzin lekcji religii? Wiceszefowa MEN ucięła spekulacje

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Katarzyna Lubnauer
Katarzyna Lubnauer Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Na biurko szefowej MEN trafiła poselska interpelacja. Jeden z parlamentarzystów PiS wyraził zaniepokojenie kierunkiem, jaki obrała polska szkoła. Czy liczba godzin lekcji religii znowu zostanie zmniejszona? Jest odpowiedź.

Interpelację do ministerstwa edukacji narodowej skierował Wiesław Krajewski. Polityk poddał analizie program nauczania, by dowiedzieć się, czy uczniowie otrzymują wychowanie patriotyczne, czy są zapoznawani z narodowymi tradycjami i – wreszcie – czy szkoła kształtuje sumienia młodych ludzi podług wartości chrześcijańskich.

Krajewski obawia się, że zmiany w obrębie polskiej oświaty idą w złym kierunku. Ponoć nie tylko on – w interpelacji zaznaczył, że podobne obawy mają też „rodzice, nauczyciele czy środowiska społeczne”. „Szkoła powinna budować wspólnotę narodową, wzmacniać tożsamość kulturową oraz przekazywać młodzieży szacunek do historii, państwa i rodziny. Tymczasem wiele działań obecnego rządu odbieranych jest jako próba ideologicznej przebudowy szkoły i marginalizowania treści patriotycznych” – stwierdził.

Parlamentarzysta zażądał, by resort Barbary Nowackiej wskazał obrane przez siebie cele na przyszłość. W imieniu opinii publicznej domagał się wskazania, jakie zmiany MEN chce wprowadzić w podstawie programowej przedmiotu – historia, a także, czy planuje dalsze ograniczanie liczby godzin zajęć z – religii.

Wiceszefowa MEN zabrała głos. Interpelacja poselska PiS spotkała się z konkretną odpowiedzią

MEN nie zignorowało interpelacji – doczekała się reakcji ze strony Katarzyny Lubnauer (Koalicja Obywatelska).

Wiceministra poinformowała, że odpowiedź na pytania posła PiS znajduje się w rozporządzeniu. „Szkoła podstawowa wspiera wszechstronny rozwój uczniów w sferze poznawczej, społecznej, emocjonalnej, etycznej i fizycznej oraz wspomaga ich w pełnej realizacji potencjału – zarówno jako jednostek, jak i członków społecznej i demokratycznej wspólnoty. Kształcenie w szkole podstawowej sprzyja kształtowaniu postawy dbałości o dobro wspólne, pielęgnowania tradycji i kultury narodowej z poszanowaniem innych kultur oraz rozwija postawy patriotyczne” – wytłumaczyła (cytat za Strefą Edukacji). Szkoła będzie „wprowadzała uczniów, we współpracy z rodzicami, w świat wartości i przygotowywała ich do dokonywania odpowiedzialnych wyborów etycznych – w trosce o siebie, innych ludzi, ojczyznę i inne wspólnoty”.

A co z lekcjami religii? „MEN nie planuje dalszych zmian w zakresie wymiaru godzin zajęć religii” – podkreśliła.

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Źródło: Strefa Edukacji