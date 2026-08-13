Ważne awanse w polskiej armii. Prezydent wskazał 21 oficerów. Znamy nazwiska

13 sierpnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji RP, na wniosek ministra obrony narodowej, Karol Nawrocki podjął decyzję o wydaniu nominacji dla przedstawicieli polskiego wojska. Akty mianowania zostaną wręczone przez prezydenta podczas sobotniej defilady w dniu Święta Wojskiego Polskiego.

Karol Nawrocki nominował polskich oficerów. Padły nazwiska

Na stopień generała dywizji zostali mianowani:

gen. bryg. Mariusz Chmielewski – dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak – inspektor Sił Powietrznych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych,

gen. bryg. Rafał Kowalik – dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód,

gen. bryg. Sławomir Kozicki – dyrektor Departamentu Budżetowego, Ministerstwo Obrony Narodowej,

gen. bryg. Sławomir Lidwa – dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej,

gen. bryg. Jacek Sankowski – dyrektor Departamentu Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego zostali mianowani:

płk Grzegorz Faka – dyrektor Departamentu Kadr, Ministerstwo Obrony Narodowej,

płk Krzysztof Klin – zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szef logistyki,

płk Zbigniew Krzyszczuk – dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej,

płk Dariusz Kwiatkowski – zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,

płk Janusz Misiak – zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Sztab Generalny Wojska Polskiego,

płk Piotr Paluch – zastępca szefa Agencji Uzbrojenia,

płk Dariusz Piotrowiak – zastępca dyrektora Departamentu Kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej,

płk Mirosław Płomiński – zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5, Sztab Generalny Wojska Polskiego,

płk Mirosław Postołowicz – zastępca szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6, Sztab Generalny Wojska Polskiego,

płk Renart Skrzypczak – dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej,

płk pil. Krzysztof Szymaniec – rektor – komendant Lotniczej Akademii Wojskowej,

płk Zbigniew Targoński – szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej,

płk pil. Robert Weissgerber – szef pionu – zastępca szefa Sztabu ds. Planowania, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Z kolei na stopień wiceadmirała mianowano kontradm. Piotr Sikora – zastępcę dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a na stopień kontradmirała został mianowany kmdr Artur Kołaczyński – dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

Szef MON upomina się o kolejne nominacje

Podczas czwartkowej konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował prezydentowi oraz premierowi za współpracę w kwestii nominacji.

– To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska,(…) jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana – zwrócił uwagę. – Chciałbym, żeby tak samo było w służbach – dodał Kosiniak-Kamysz, cytowany przez dziennik.pl.

Następnie podkreślił, że na awanse generalskie zasługują też szefowa Służby Wywiadu Wojskowego płk Dorota Kawecka oraz szefowie służb cywilnych: szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Rafał Syrysko i szef Agencji Wywiadu płk Paweł Szota. W sprawie Kaweckiej minister miał skierować pismo do Karola Nawrockiego.

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