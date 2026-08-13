Oferują ponad 6 tys. zł netto na start i dopłatę do mieszkania. Wciąż szukają chętnych do pracy

Straż Graniczna (SG) szuka chętnych do służby. Nowi pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające 6 tys. zł netto, a także liczne dofinansowania. Do jakich oddziałów jest prowadzony nabór?

Trwa nabór do Straży Granicznej. Jakie są warunki zatrudnienia?

Jak czytamy na stronie internetowej SG, kursant przed ukończeniem 26. roku życia (nowo przyjęty funkcjonariusz SG uczestniczący w szkoleniu podstawowym i podoficerskim) może liczyć na wynagrodzenie w wysokości około 5 800 zł netto. Z kolei kursant po 26. roku życia (nowo przyjęty funkcjonariusz SG uczestniczący w szkoleniu podstawowym i podoficerskim) może otrzymać około 5 400 zł netto.

Nieco więcej może otrzymać funkcjonariusz po 26. roku życia – około 6 100 zł netto, a także funkcjonariusz przed 26. rokiem życia – około 6 700 zł netto.

Pracownicy SG mogą także liczyć na uprawnienia emerytalne po 25 latach służby, świadczenie mieszkaniowe (od 900 zł netto do 1800 zł netto), a także zryczałtowany zwrot kosztów dojazdów w przypadku zamieszkiwania w miejscowości innej, niż miejscowość pełnienia służby – czytamy na stronie SG.

Do których oddziałów SG można dołączyć?

Kandydaci chętni rozpocząć służbę mogą dołączyć do kilku oddziałów Straży Granicznej. Są to m.in.: Bieszczadzki OSG, Karpacki OSG, Morski OSG, Nadbużański OSG, Nadodrzański OSG, Biuro Spraw Wewnętrznych SG czy Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG.

Według informacji przekazanych przez Gazetę Wrocławską, łączne zapotrzebowanie do SG na ten rok wynosi maksymalnie 1973 nowych funkcjonariuszy.

Osoby, które chcą rozpocząć służbę, muszą złożyć podanie, wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, badaniach psychologicznych, teście sprawności fizycznej, a także teście wiedzy oraz udać się na komisję lekarską.

Czytaj też:

Wiek emerytalny pójdzie w górę? Była minister apeluje Czytaj też:

Asystencja osobista nie ruszy od razu. „Nie ma mowy o żadnym przyspieszeniu”