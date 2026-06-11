Biskupi zabrali stanowisko ws. lekcji religii i edukacji zdrowotnej. „Nie możemy się zgodzić”

Coraz bliżej końca roku szkolnego 2025/2026. Po wakacjach dzieci i młodzież wróci do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, by kontynuować zdobywanie wiedzy – w tym z obszaru religii czy edukacji zdrowotnej.

405. Zebranie Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Łomży dotyczyło m.in. właśnie tych przedmiotów.

Biskupi zwrócili się do resortu Barbary Nowackiej

Kościelny organ, którego przewodniczącym jest arcybiskup Tadeusz Wojda, 10 czerwca (w środę) opublikował komunikat prasowy. Znajduje się tam podsumowanie ostatniego Zebrania Plenarnego KEP.

Biskupi zaznaczyli, że „wciąż podejmują starania”, mające na celu zmianę „szkodliwych decyzji” ministerstwa edukacji narodowej, dotyczących nauczanie religii w szkołach. Domagają się wprowadzenia obowiązkowego wyboru między lekcjami religii i etyki. Hierarchowie kościelni wskazali, że ich działania mają dodatkowe potwierdzenie w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o zajęcia z edukacji zdrowotnej, przedstawiciele KEP „docenili ich wagę w procesie wychowania młodego pokolenia”. Zaznaczyli jednak, iż „nie mogą się zgodzić na jej realizację według treści zaproponowanych przez MEN”. „Przyjęta linia programowa nadal podważa prymat małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty matki, ojca i dzieci” – argumentują.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, biskupi postanowili też podziękować nauczycielom, katechetom, jak również wychowawcom czy rodzicom „za ich odpowiedzialny wkład w wychowanie młodego pokolenia”. „Wspierają też wszelkie działania nauczycieli i rodziców, domagające się ich podmiotowego traktowania i rzeczywistego włączenia w proces budowania współczesnego oblicza polskiej szkoły” – ocenili.

Czytaj też:

Szefowa MEN odpowiedziała polskim biskupom. „Od początku robią potworne zamieszanie i szkodę”Czytaj też:

Burza wokół dofinansowania wakacji uczniów. W tle edukacja zdrowotna