Zalane ulice, uszkodzone budynki, zerwane dachy. Skutki silnych nawałnic nad Polską

21 czerwca w wielu miejscach Polski termometry wskazywały ponad 30 st. C. Wysokie temperatury sprzyjały rozwojowi burz i występowaniu nagłych zjawisk atmosferycznych. Jak wynika z komunikatu synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w kolejnych dniach spodziewane jest „słabnięcie zjawisk burzowych i stopniowa stabilizacja pogody, z okresowymi burzami głównie na południu” .

Skutki upałów w Polsce. Liczne burze i podtopienia

Państwowa Straż Pożarna poinformowała w niedzielę, że do godz. 20.00 odnotowano w Polsce „1 415 interwencji spowodowanych burzami, silnym wiatrem i deszczem” . Najwięcej z nich, bo 299 odnotowano w województwie wielkopolskim. Nieco mniej, bo 190 w woj. zachodniopomorskim, 154 w woj. małopolskim i 131 w woj. pomorskim.

W gminie Raciechowice (woj. wielkopolskie) po przejściu nawałnicy obowiązuje stan pogotowia przeciwpowodziowego. Właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do „niezwłocznego sprawdzenia stanu rowów odwadniających oraz przepustów przylegających do posesji i usunięcia wszelkich zatorów mogących utrudniać swobodny przepływ wody” .

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Z kolei w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie) w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do podtopień, a z jednego z budynków wiatr zerwał dach. – Z terenu całego miasta mamy informacje o lokalnie pozalewanych ulicach, piwnicach i garażach. Jest też kilka powalonych drzew czy połamanych gałęzi. Wypompowanie wody było konieczne m.in. na ul. Wawelskiej i Targowej – poinformował oficer prasowy komendy powiatowej PSP w Ełku mł. kpt. Hubert Zawistowski, cytowany przez Polsat News.

Silna burza przeszła także przez miejscowość Banie w woj. zachodniopomorskim, w wyniku czego drzewo przewróciło się na budynek szkoły. – Uszkodzeniu uległy dach oraz ściana obiektu. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany – przekazał rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht w rozmowie z Polsat News

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IMGW wydał alerty dla większości kraju

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty drugiego stopnia przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują w większości kraju, oprócz północnych powiatów województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także południowej części woj. opolskiego i okolic Piotrkowa Trybunalskiego.

Eskperci zapowiedzieli miejscami „burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 100 km/h. Lokalnie grad” .

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