Potężny pożar fabryki pod Ustką. Służby wydały komunikat dla mieszkańców

Ogień pojawił się przed godz. 13.00 w niedzielę. Do akcji gaszenia ognia zadysponowano ponad 40 zastępów straży pożarnej oraz specjalną grupę operacyjną, chemiczną, a także zespół dronowy. Nad halą unosi się gęsty dym, widoczny z dużej odległości. Działania komplikuje panującą na tym obszarze pogoda, a także specyfika materiałów, które znajdowały się w fabryce.

Pożar w okolicach Ustki. Jest komunikat do mieszkańców

Służby rozpoczęły ewakuację osób, które mieszkają w okolicy 200 metrów od fabryki „ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie”. – Z najdują się tam materiały, które stwarzają potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym – wyjaśnił rzecznik pomorskiej straży pożarnej mł. asp. Dawid Westrych w rozmowie z TVN24.

„Zalecamy zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji mechanicznej” – zaapelował z kolei do mieszkańców wójt gminy Ustka.

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