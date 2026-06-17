Pasażerowie uciekali w popłochu. Pożar autobusu na Pradze-Południe

O zdarzeniu, które zaniepokoiło mieszkańców i przyjezdnych, poinformowała redakcja Onetu. Portal przekazał, że w dzielnicy Praga-Południe spłonął wielotonowy pojazd – własność Miejskich Zakładów Autobusowych.

Wybuch pożaru potwierdził młodszy ogniomistrz Konrad Margulski.

Autobus zajął się ogniem późnym popołudniem w środę (17 czerwca). W tym momencie trwa dogaszanie ostatnich, wciąż tlących się jeszcze, płomieni – wskazał mundurowy, przedstawiciel Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Warszawie. W akcji gaśniczej udział biorą trzy zastępy.

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Co najważniejsze – nikt nie został ranny. – Nie ma osób poszkodowanych, wszystkie osoby podróżujące autobusem opuściły go na czas – powiedziała Onetowi podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowa z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Z ustaleń portalu wynika, że w trakcie pożaru słychać było parokrotnie głośny huk. Spowodowany on był najprawdopodobniej pękaniem opon.

Pojazd MZA, który spłonął to autobus gazowy z 2015 roku. Nie wiadomo, dlaczego zajął się ogniem – okoliczności pojawienia się pożaru będą ustalane przez śledczych – poinformował strażak.

W tym momencie Trasa Łazienkowska jest sparaliżowana – ruch w kierunku wschodnim został wstrzymany. Pasażerowie, którzy chcieli skorzystać z pozostałych kursujących tamtędy autobusów, muszą skorzystać z alternatywnych środków komunikacji miejskiej.

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Dziennik „Fakt” wskazał, że osoby, które jechały autobusem szybko opuścili go, gdy tylko zauważyli (lub poczuli) dym. Dzięki szybkiej ewakuacji z pojazdu nikomu nic się nie stało.

– Wszyscy pasażerowie opuścili autobus jeszcze przed przyjazdem zastępu straży pożarnej. Nikt nie został poszkodowany. W działaniach bierze udział cztery zastępy straży pożarnej. Ten pożar obecnie jest opanowany i trwa już tylko schładzanie i dogaszanie pojazdu – poinformował w rozmowie z Radiem dla Ciebie oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, brygadier Łukasz Darmofalski.