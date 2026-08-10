Bruksela zgodziła się na wypłatę Polsce 7,9 mld euro

Komisja Europejska wyraziła zgodę na wypłatę Polsce kolejnych 7,9 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy – poinformowała Interia, powołując się na PAP. Decyzja otwiera drogę do przekazania kolejnej transzy środków. Termin przelewu nie został jeszcze podany.

Polska ma do wykorzystania 54,7 mld euro

Po przeprowadzonych rewizjach wartość polskiego KPO wynosi około 54,7 mld euro. Prawie 25,3 mld euro stanowią bezzwrotne dotacje, a ponad 29,4 mld euro – pożyczki.

Według danych Komisji Europejskiej do 2 czerwca 2026 r. Polska otrzymała 34,15 mld euro po spełnieniu 166 kamieni milowych i wskaźników.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informowało natomiast, że w ramach programu podpisano już ponad 1,1 mln umów o wartości przekraczającej 232,4 mld zł. Odpowiada to 96,5 proc. dostępnej puli.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Środki z KPO finansują inwestycje między innymi w energetykę, transport kolejowy, cyfryzację, ochronę zdrowia oraz zwiększanie konkurencyjności gospodarki.

Komisja Europejska przyjęła również ostatnią rewizję polskiego planu. Zmiany mają ułatwić wykorzystanie pieniędzy przed zakończeniem programu. Część środków przesunięto na inwestycje mające większe szanse na terminową realizację, w tym modernizację taboru kolejowego, rozbudowę sieci elektroenergetycznych i cyfryzację przedsiębiorstw.

Rzeczowa realizacja inwestycji objętych KPO musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r.

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