Potężne utrudnienia w centrum Warszawy. Służby zablokowały przejazd

Warszawski Transport Publiczny poinformował na swojej stronie o utrudnieniach w kursowaniu linii 190 i Z26. Powodem jest zablokowanie przez służby przejazdu w ciągu Al. Solidarności na odcinku Jana Pawła II – Plac Bankowy.

Możliwe są opóźnienia kursów jak również skierowanie linii na trasę objazdową, która w obu kierunkach może pojechać następującą trasą: Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Rondo ONZ – Świętokrzyska – Marszałkowska – Pl. Bankowy – Al. Solidarności.

Remontowali tory tramwajowe w Warszawie. Znaleźli pocisk z czasów II wojny światowej

Na zdjęciach agencyjnych pojawiła się informacja, że chodzi o niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. Został on znaleziony na terenie remontowanej linii tramwajowej na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II w Warszawie.

W opisie podkreślono, że wspomniane miejsce jest zabezpieczane przez policjantów, którzy czekają na przyjazd saperów. Funkcjonariusze za pomocą specjalnej taśmy odgrodzili od osób postronnych teren, na którym znajduje się pocisk.

Warszawa w korkach. Al. Solidarności zablokowana przez niewybuch

Na razie nie ma informacji o potencjalnej ewakuacji okolicznych mieszkańców. Nie wiadomo także, jak długo potrwają utrudnienia. Z objazdów muszą również korzystać kierowcy. W okolicy zrobiły się korki.

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