Trwa „epizod upałów” w Europie. Zamknięto część szkół

Według informacji przekazywanych przez synoptyków, fale gorąca od kilku dni utrzymują się w Europie. Podobnie ma być w przyszłym tygodniu.

Francja zamyka szkoły z powodu upałów

Francuski minister edukacji narodowej Edouard Geffray ogłosił w niedzielę na antenie telewizji France 3, że z powodu upałów 22 czerwca 845 szkół podstawowych i gimnazjów w kraju zostanie zamkniętych, a 1800 innych zmieni swoje godziny pracy – uczniowie zakończą lekcje wczesnym popołudniem. Zmiany dotyczą przede wszystkim regionów objętych czerwonymi alertami pogodowymi.

– Jeżeli bezpieczeństwo pracowników lub dzieci może zostać zagrożone, szkołę należy zamknąć – podkreślił.

Państwowy instytut meteorologiczny Meteo-France przekazał, że kraj doświadcza teraz „epizodu upałów o wyjątkowej intensywności”. Według meteorologów w najbliższych dniach „temperatury od 39 do 40 st. C będą często notowane od Nowej Akwitanii i zachodniej części Oksytanii po region paryski i Burgundię. Lokalnie termometry mogą wskazać nawet 41 stopni Celsjusza” – podał serwis europe1.fr.

Fala upałów w Europie. Termometry wskażą nawet 40 st. C

Równie ciepło jest obecnie w Polsce. W niedzielę w wielu miejscach termometry pokazywały ponad 30 st. C. Nadchodzący tydzień ma być równie ciepły. Według prognoz synoptyków w najbliższą sobotę temperatura może przekroczyć nawet 34 st. C.

Brytyjski instytut meteorologiczny Met Office również poinformował o wysokich temperaturach spodziewanych na początku nadchodzącego tygodnia. „Przewiduje się, że temperatury w ciągu dnia przekroczą 30 stopni Celsjusza, a w najcieplejszych obszarach mogą osiągnąć około 38 stopni Celsjusza” – podano w komunikacie. Najcieplej ma być m.in. w Londynie czy Coverty.

Równie gorące będą nadchodzące dni w Hiszpanii. Termometry mają wskazywać nawet 40 st. C w Madrycie. Hiszpańska państwowa agencja meteorologiczna (AEMET) przekazała, że alerty pogodowe dotyczą 13 z 17 regionów kraju.

Wysokie temperatury będą się utrzymywać przez najbliższe dni także w Niemczech, Portugalii, Belgii czy Holandii.